Відгородження смуг громадського транспорту у Києві принесло лише клопіт



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Делініаторами відокремлюють смугу громадського транспорту

На смугах громадського транспорту паркують автомобілі і ставлять сміттєві баки

Два тижні минуло від початку запровадження нового для столиці експерименту: обмежувальні стовпчики для виокремлення смуги громадського транспорту.

Делініатор смуг руху за два тижні свого існування створив більше клопоту і водіям авто, і комунальникам, і навіть шоферам громадського транспорту, ніж приніс користі.

На цій смузі громадського руху – сміттєві баки, сніг та автомобілі, повідомляє телеканал «2+2».

Забрати всі ці авто на штрафмайданчик поліція просто не може. Ви ж пам’ятаєте закон для парковки, який ухвалили, а пристроїв для фіксації цих порушень – ще не закупили. То ж очевидно, кажуть експерти, експеримент з делініаторами провалився.

«Делініатор - це своєрідна милиця. У цивілізованих умовах це працює за допомогою відеофіксації. Тобто зазвичай автобус або тролейбус несе на собі відеореєстратор, і коли в певних місцях перед ним виникає автомобіль - він просто виписує йому штраф. Так це працює, - розповів експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов. - Не можна нічого вводити механічно. Все потрібно прорахувати спочатку. Другий висновок: є проблема з прибиранням снігу. Це правда. З цим потрібно щось робити або не впроваджувати делініатори зовсім».

Як повідомлялося, встановлення делінеаторів на вул. Шота Руставелі розпочалося 21 листопада.

Після відокремлення смуги громадського транспорту на вулиці Шота Руставелі делініатори будуть встановлені на бульварі Лесі Українки