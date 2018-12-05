З початку року у столичному транспорті зловили понад 30 тис. «зайців» документ



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У Київпастрансі порахували оштрафованих за безквитковий проїзд пасажирів

Популяція столичних «зайців» - 30-40 тис. осіб щороку

За 10 місяців 2018 року контролюючі органи комунального підприємства «Київпастранс» виявили у громадському транспорті столиці 30 215 пасажирів без квитків. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київради Олександр Пабат, посилаючись на офіційну відповідь «Київпастрансу» на його запит.

«Зайцям» виписано штрафів більш ніж на 3 млн гривень.

«Популяція столичних зайців досить стабільна і тримається в межах 3-4 десятків тисяч чоловік щорічно. Крім виняткового показника 2015 року - тоді чи то на хвилі свідомості пасажирів, чи то через збій в роботі контролю КП (сподіваюся, що статистика не була занижена штучним чином) за цілий рік зафіксували всього 14 050 нелегалів», - написав Пабат.





У жовтні цього року у «Київпастрансі» повідомили, що у столичному транспорті тепер фіксують менше пасажирів, які їдуть без квитка. Це пов'язують зі збільшенням вартості проїзду, а, відповідно, і штрафів.

«Щомісяця проводиться близько 27 тис. перевірок рухомого складу. До 14 липня штраф за безквитковий проїзд становив 80 грн, щомісяця виписувалося близько 3,2 тис. штрафів. На даний момент, коли штраф становить 160 грн, щомісяця виписується близько 2,5 тис. штрафів», - повідомив в.о. директора по транспорту КП «Київпастранс» Сергій Литвинов.