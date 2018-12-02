Стало відомо, яка компанія поставить Києву нові трамваї



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«Татра-Юг» перемогла на тендері Київський завод електротранспорту

Тендер на півмільярда гривень виграла компанія «Татра-Юг»

Одесько-дніпровська компанія «Татра-Юг» стала переможцем тендеру КП «Київпастранс» на поставку десяти трамвайних вагонів довжиною не менше 26 м з часткою низького рівня підлоги не менше 70%. Переможець запропонував столичному транспортному підприємству свої нові вагони К-1М6 - один такий трамвай проходив обкатку в Києві, починаючи з травня поточного року.

Як пише ЦТС, згідно з тендерною документацією, трамвайні вагони повинні бути поставлені до 31 грудня 2019 року. «Татра-Юг» у своїй комерційній пропозиції уточнює, що пропонує Києву трисекційні вагони моделі К-1М6 довжиною 26,8 м. У технічній документації йдеться, що трамваї повинні бути придатні для експлуатації не менше 15 років, вони будуть обладнані системою кондиціонування, місцями для пасажирів на інвалідних візках, розраховані на автономний хід на горизонтальній прямій ділянці протяжністю не менше 1 км.

КП «Київпастранс» мало намір купити трамваї за 430 560 000 грн (з ПДВ), «Татра-Юг» перемогла з пропозицією 428 888 880 грн (з ПДВ), обійшовши ПрАТ «Київський завод електротранспорту» - 430 550 400 грн (з ПДВ). Не один з учасників в ході торгів не знизив ціну своєї пропозиції.

Також на тендер подавали свої пропозиції, але не були допущені до торгів ТОВ «БКМ-Україна» і ТОВ «Торговий дім УКВЗ-Україна».

Аукціон відбувся 28 листопада. Тепер КП «Київпастранс» і «Татра-Юг» повинні ще укласти відповідний договір.

«Татра-Юг» - національний виробник з 95% локалізацією виробництва в межах України. Головний офіс компанії знаходиться в Одесі, виробничі потужності - в Дніпрі на базі ДП «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод імені А. М. Макарова».