Головна Київ Новини
search button user button menu button

Відключення електроенергії у Києві та області: оприлюднено графік

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відключення електроенергії у Києві та області: оприлюднено графік
фото ілюстративне

Відключення триватиме для кожного клієнта не більше, ніж 4 години

Сьогодні по всій Україні запроваджуються заходи обмеження споживання електроенергії. Це пов'язано із дефіцитом потужності в системі внаслідок ракетних обстрілів російськими терористами енергетичної інфраструктури країни. ДТЕК Київські регіональні електромережі оприлюдний графік часткового тимчасового відключення споживачів у столиці та області.

Відомо, що відключення триватиме для кожного клієнта не більше, ніж 4 години. Однак вони можуть повторитись для деяких споживачів протягом доби дня через 8 годин, якщо Укренерго не відмінить застосування стабілізаційних відключень. Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 8 до 12 ранку, то, якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 20.00 до 24.00.

Усі вулиці столиці розбиті на три групи. Для різних груп клієнтів світло буде відключатися в різні години, але в наступних проміжках: з 8:00 до 12:00, з 12:00 до 16:00, з 16:00 до 20:00, з 20:00 до 00:00. У компанії також звертають увагу, що у графіку можливі похибки у часі протягом 30-40 хвилин. Така ситуація може виникнути через перепідключення оператором електропостачання між групами.

Зазначимо, що кожен район Києва є у всіх трьох групах. Більше того, навіть одна вулиця може знаходитись у різних групах графіка. Це означає, що будинки на одній вулиці належать до різних груп, тому електрику на них вимикатимуть і різний час.

Графік відключення електроенергії у столиці

(для перегляду – натисніть на документ)

Графік відключення електроенергії у Київській області

(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, влада та енергетики просять українців мінімізувати використання електроенергії. Крім того, не будуть вмикати вуличне освітлення та різні вивіски. Це роблять з метою, щоб надалі не робити віялові відключення електроенергії.

Читайте також: Відключення електрики по Україні: що відомо на цей час
Теги: Україна Київщина електроенергія війна Київ росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Економте електрику у цей складний час!
Чому так важливо економити електроенергію
18 жовтня, 13:31
Захід запроваджується з метою економії електроенергії в місті
Економія електроенергії: у Києві вирішили проблему з тролейбусами
Сьогодні, 04:54
Відключення триватиме для кожного клієнта не більше, ніж 4 години
У Києві та області вже розпочалися відключення електроенергії
Сьогодні, 00:52

Новини

Відключення електроенергії у Києві та області: оприлюднено графік
Відключення електроенергії у Києві та області: оприлюднено графік
На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи: що відомо
На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи: що відомо
Частину тролейбусів у Києві сьогодні замінять автобуси (перелік)
Частину тролейбусів у Києві сьогодні замінять автобуси (перелік)
У Києві на Дарницькому мосту палає автівка (відео)
У Києві на Дарницькому мосту палає автівка (відео)
183 млн грн на добудову мосту. Столична влада прокоментувала претензії прокуратури
183 млн грн на добудову мосту. Столична влада прокоментувала претензії прокуратури
Атака на Київ: як столиця пережила обстріл
Атака на Київ: як столиця пережила обстріл

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Мовна політика в Казахстані. Токаєв дав чітке послання Путіну
61K
Новий командувач армії РФ в Україні розлютив пропагандистів Путіна
36K
На Прикарпатті прогриміли вибухи
33K
Після звинувачень у допомозі Росії Іран заявив, що хоче переговорів з Україною
29K
Почалася масова втеча окупантів із Херсона: що відбувається у місті
27K
У Бєлгороді «бавовна»: пошкоджено об’єкт інфраструктури (відео)

Новини

Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Сьогодні, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Вчора, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
18 жовтня, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
18 жовтня, 06:33

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту