Відключення електроенергії у Києві та області: оприлюднено графік

Відключення триватиме для кожного клієнта не більше, ніж 4 години

Сьогодні по всій Україні запроваджуються заходи обмеження споживання електроенергії. Це пов'язано із дефіцитом потужності в системі внаслідок ракетних обстрілів російськими терористами енергетичної інфраструктури країни. ДТЕК Київські регіональні електромережі оприлюдний графік часткового тимчасового відключення споживачів у столиці та області.

Відомо, що відключення триватиме для кожного клієнта не більше, ніж 4 години. Однак вони можуть повторитись для деяких споживачів протягом доби дня через 8 годин, якщо Укренерго не відмінить застосування стабілізаційних відключень. Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 8 до 12 ранку, то, якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 20.00 до 24.00.

Усі вулиці столиці розбиті на три групи. Для різних груп клієнтів світло буде відключатися в різні години, але в наступних проміжках: з 8:00 до 12:00, з 12:00 до 16:00, з 16:00 до 20:00, з 20:00 до 00:00. У компанії також звертають увагу, що у графіку можливі похибки у часі протягом 30-40 хвилин. Така ситуація може виникнути через перепідключення оператором електропостачання між групами.

Зазначимо, що кожен район Києва є у всіх трьох групах. Більше того, навіть одна вулиця може знаходитись у різних групах графіка. Це означає, що будинки на одній вулиці належать до різних груп, тому електрику на них вимикатимуть і різний час.

Графік відключення електроенергії у столиці

(для перегляду – натисніть на документ)

Графік відключення електроенергії у Київській області

(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, влада та енергетики просять українців мінімізувати використання електроенергії. Крім того, не будуть вмикати вуличне освітлення та різні вивіски. Це роблять з метою, щоб надалі не робити віялові відключення електроенергії.