Не дочекалися ранку: У Києві та області вже розпочалися відключення електроенергії

Відключення триватиме для кожного клієнта не більше, ніж 4 години

Ситуація з електропостачанням, після масованих російських атак на підприємства критичної інфраструктури, залишається складною

НЕК «Укренерго» запровадив відключення електроенергії у Києві для уникнення аварій з 23.24 19 жовтня. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

«Відключення триватиме для кожного клієнта не більше, ніж 4 години. Однак вони можуть повторитись для деяких споживачів протягом доби дня через 8 годин, якщо Укренерго не відмінить застосування стабілізаційних відключень. Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 8 до 12 ранку, то, якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 20.00 до 24.00.

Список вулиць, котрих може стосуватися таке відключення, розміщений на нашому сайті. Слідкуйте за оновленнями.

Для того, аби підтримати енергосистему, закликаємо всіх мешканців міста Київ споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 17.00 до 23.00. Бізнес клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень, або кількість відключених будинків. Наразі це найкраща підтримка енергетиків, котрі в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло. Бережіть себе та рідних! Віримо в перемогу!» – йдеться у повідомленні.