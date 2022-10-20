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Економія електроенергії: у Києві вирішили проблему з тролейбусами

Юрій Лящук
glavcom.ua
Економія електроенергії: у Києві вирішили проблему з тролейбусами
Захід запроваджується з метою економії електроенергії в місті
фото з відкритих джерел

Автобуси замінять тролейбуси на київських маршрутах через економію електроенергії

У Києві 20 жовтня на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси. Такий захід запроваджується з метою економії електроенергії в місті. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

А на сайті міської ради оприлюднили перелік маршрутів, де відбудеться заміна транспорту.

Отже, автобуси замінять тролейбуси на таких маршрутах:

№ 6 "Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності"

№ 7 "вул. Чорнобильська – ст. м. "Площа Льва Толстого"

№ 14 "Ботанічний сад – Залізничний вокзал"

№ 16 "вул. Туполєва – Майдан Незалежності"

№ 18 "Майдан Незалежності – вул. Сошенка"

№ 23 "вул. Туполєва – Лук’янівська площа"

№ 24 "вул. Північна – просп. Свободи"

№ 26 "просп. Свободи – ст. м. "Нивки"

№ 27 "ст. м. Почайна – зал. ст. "Київ-Волинський"

№ 28 "ст. м. "Лук’янівська – просп. Свободи"

№ 29Д "Дарницька площа – зал. станція "Зеніт"

№ 31 "вул. Милославська – ст. м. "Лук’янівська"

№ 32 "вул. Північна – вул. Сошенка"

№ 33 "Мінський масив – Залізничний вокзал "Південний"

№ 34 "вул. Північна – ст. м. "Почайна"

№ 37 "вул. Милославська – ст. м. "Лісова"

№ 42 "вул. Дегтярівська – ст. м. "Либідська"

№ 43 "Кібцентр – Дарницька площа"

№ 47 "вул. Милославська – ст. м. "Мінська"

№ 50К "вул. Милославська – Дарницька площа"

№ 50 "вул. Милославська – ст. м. "Либідська".

Нагадаємо, у найближчі кілька днів на українців очікують планові відключення електроенергії.

Жителів просять мінімізувати використання електроенергії. Крім того, не будуть вмикати вуличне освітлення та різні вивіски. Це роблять з метою, щоб надалі не робити віялові відключення електроенергії.

Мер Києва Віталій кличко повідомив, що 20 жовтня, у столиці розпочнеться опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання. Додамо, що внаслідок обстрілу у Києві було частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. Влада закликала киян максимально економити електроенергію. 

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Теги: Київ Віталій Кличко електроенергія

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