Економія електроенергії: у Києві вирішили проблему з тролейбусами
Автобуси замінять тролейбуси на київських маршрутах через економію електроенергії
У Києві 20 жовтня на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси. Такий захід запроваджується з метою економії електроенергії в місті. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.
А на сайті міської ради оприлюднили перелік маршрутів, де відбудеться заміна транспорту.
Отже, автобуси замінять тролейбуси на таких маршрутах:
№ 6 "Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності"
№ 7 "вул. Чорнобильська – ст. м. "Площа Льва Толстого"
№ 14 "Ботанічний сад – Залізничний вокзал"
№ 16 "вул. Туполєва – Майдан Незалежності"
№ 18 "Майдан Незалежності – вул. Сошенка"
№ 23 "вул. Туполєва – Лук’янівська площа"
№ 24 "вул. Північна – просп. Свободи"
№ 26 "просп. Свободи – ст. м. "Нивки"
№ 27 "ст. м. Почайна – зал. ст. "Київ-Волинський"
№ 28 "ст. м. "Лук’янівська – просп. Свободи"
№ 29Д "Дарницька площа – зал. станція "Зеніт"
№ 31 "вул. Милославська – ст. м. "Лук’янівська"
№ 32 "вул. Північна – вул. Сошенка"
№ 33 "Мінський масив – Залізничний вокзал "Південний"
№ 34 "вул. Північна – ст. м. "Почайна"
№ 37 "вул. Милославська – ст. м. "Лісова"
№ 42 "вул. Дегтярівська – ст. м. "Либідська"
№ 43 "Кібцентр – Дарницька площа"
№ 47 "вул. Милославська – ст. м. "Мінська"
№ 50К "вул. Милославська – Дарницька площа"
№ 50 "вул. Милославська – ст. м. "Либідська".
Нагадаємо, у найближчі кілька днів на українців очікують планові відключення електроенергії.
Жителів просять мінімізувати використання електроенергії. Крім того, не будуть вмикати вуличне освітлення та різні вивіски. Це роблять з метою, щоб надалі не робити віялові відключення електроенергії.
Мер Києва Віталій кличко повідомив, що 20 жовтня, у столиці розпочнеться опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання. Додамо, що внаслідок обстрілу у Києві було частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. Влада закликала киян максимально економити електроенергію.
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