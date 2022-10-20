Відключення електрики по Україні: що відомо і як приготуватися

Влада закликає українців сьогодні особливо відповідально підійти до питання економії електроенергії

Внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру сьогодні, 20 жовтня, по всій Україні пройде тимчасове обмеження постачання електроенергії.

Напередодні пресслужба оператора системи передачі «Укренерго», що після нових атак Росії до вечора оператор знайшов можливість не вводити обмеження споживачів, але на 20 жовтня українцям потрібно економити електрику.

Таким чином, у четвер, 20 жовтня, по всій Україні будуть застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 ранку до 22:00 вечора. Де саме та в який час можна дізнатися на сайтах операторів розподільчих мереж (обленерго). Відключення будуть почергові, тривалість черги також визначає обленерго, але не більше 4 годин.

«Укренерго» пояснило, що причина сьогоднішніх обмежень – дефіцит потужності в системі. У компанії також не виключили, що з настанням холодів звертатимуться до українців по допомогу частіше.

Компанія «Укренерго» звернулася до українців з проханням про допомогу.

«Друзі, сьогодні з самого ранку і увесь день, енергетики потребують вашої особливої допомоги. Ми маємо прожити його із дуже економним споживанням електроенергії. Постійні ракетні обстріли ворога руйнують нашу енергетичну інфраструктуру, енергетикам потрібен час для її відновлення. Водночас на вулиці стає холодніше, що традиційно спонукає нас споживати більше електроенергії. Але зараз нам треба дуже свідомо та ощадливо підійти до споживання електроенергії, щоб пройти наступну зиму якомога краще», – йдеться у повідомленні.

У компанії попереджають, що сьогодні, з 7:00 до 22:00 в Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання. Коли відключать саме вашу вулицю – визначають оператори розподільчих мереж (обленерго).

«Оператори розподільчих мереж (обленерго) повідомляють споживачів про можливі відключення через свої сайти. Вони можуть це робити у стрічках новин або у спеціально відведеному для цих повідомлень розділі. Також деякі з них роблять це у «особистих кабінетах» споживача або через чат-боти різних месенджерів», – додали в «Укренерго».

Посилання на сайти всіх операторів розподільчих мереж (обленерго) можна подивитися на окремій сторінці сайту Міністерства енергетики.

Київ та Київська область

НЕК «Укренерго» запровадив відключення електроенергії у Києві для уникнення аварій з 23.24 19 жовтня, яке тривало до 4:00 20 жовтня.

У компанії ДТЕК «Київські електромережі» попередили, що відключення електрики можуть повторитись для деяких споживачів протягом доби дня через вісім годин, якщо «Укренерго» не скасує застосування стабілізаційних відключень.

«Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 8 до 12 години ранку, то, якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 20.00 до 24.00», – пояснили у компанії.

«Для того, аби підтримати енергосистему, закликаємо всіх мешканців міста Київ споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, мінімізувати споживання електроенергії ввечері з 17.00 до 23.00. Бізнес-клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів. Ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень, або кількість відключених будинків. Наразі це найкраща підтримка енергетиків, котрі в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло», – наголосили у ДТЕК.

Також відомо, що у Києві 20 жовтня на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси. Такий захід запроваджується з метою економії електроенергії в місті.

Автобуси замінять тролейбуси на таких маршрутах:

№ 6 Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності;

№ 7 вул. Чорнобильська – ст. м. "Площа Льва Толстого;

№ 14 Ботанічний сад – Залізничний вокзал;

№ 16 вул. Туполєва – Майдан Незалежності;

№ 18 Майдан Незалежності – вул. Сошенка;

№ 23 вул. Туполєва – Лук’янівська площа;

№ 24 вул. Північна – просп. Свободи;

№ 26 просп. Свободи – ст. м. Нивки;

№ 27 ст. м. Почайна – зал. ст. Київ-Волинський;

№ 28 ст. м. Лук’янівська – просп. Свободи;

№ 29Д Дарницька площа – зал. станція Зеніт;

№ 31 вул. Милославська – ст. м. Лук’янівська;

№ 32 вул. Північна – вул. Сошенка;

№ 33 Мінський масив – Залізничний вокзал Південний;

№ 34 вул. Північна – ст. м. Почайна;

№ 37 вул. Милославська – ст. м. Лісова;

№ 42 вул. Дегтярівська – ст. м. Либідська;

№ 43 Кібцентр – Дарницька площа;

№ 47 вул. Милославська – ст. м. Мінська;

№ 50К вул. Милославська – Дарницька площа;

№ 50 вул. Милославська – ст. м. Либідська.

Крім того, у місті не будуть вмикати вуличне освітлення та вивіски. Це роблять з метою, щоб надалі не робити віялові відключення електроенергії.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба закликав жителів регіону максимально зменшити використання електроприладів із 7:00 до 23:00, оскільки це допоможе у відновленні енергосистеми країни.

Сумщина

20 жовтня у всій Сумській області на день відключать водопостачання, також не працюватиме електротранспорт та вуличне освітлення. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

«По області відключаємо водопостачання з 7 до 23 години, не працюватиме електротранспорт, не працюватиме вуличне освітлення. Просимо виробничі підприємства, ресторани та кав'ярні зробити завтра санітарний день або обмежити споживання електроенергії по максимуму», – написав Живицький.

За словами голови Сумської ОВА, за можливості, якщо усі свідомо обмежать споживання, вдасться уникнути відключення електроенергії для населення.

Вінниччина

Влада Вінниччини також звернулася до жителів регіону з закликом економити електрику. Вінницька ОВА попередила про обмеження використання вуличного освітлення у містах області.

«Починаючи із 7:00 до 23:00 години необхідно мінімізувати користування електроенергією. Це стосується жителів усіх областей країни. Якщо цього не зробити слід готуватися до тимчасових відключень. Це вимушені кроки. Тому всі разом працюємо на своєму фронті», – йдеться у повідомленні пресслужби обласної адміністрації.

Полтавщина

Голова Полтавської ОВА Олександр Мамай також закликав жителів регіону до економії електроенергії. Він повідомив, що з 20 жовтня всі комунальні підприємства переходять в жорсткий режим енергозбереження. Енергоспоживання буде скорочено на 50%. Буде обмежене використання вуличного освітлення. Це стосується і комунального транспорту.

«Полтаваелектроавторанс» скорочує кількість тролейбусів на маршрутах на 30%, щоб збалансувати енергосистему України.

«З 05:00 до 10:00 тролейбуси будуть на маршрутах. Після обіду на маршрутах будуть лише автобуси, кількість яких ми збільшимо. Сьогодні ми всі в єдиній команді боремося за перемогу, за кожен кіловат.

Я розумію, що це тяжко і тепла у ваших оселях КП «Полтаватеплоенерго» не дало, і ви користуєтеся обігрівачами. Та давайте вимикати хоча б один споживач електроенергії. І цим самим ми зробимо великий внесок у скарбницю нашої перемоги», – зазначив Мамай.

Посадовець також наголосив, що з 07:00 до 23:00 необхідно мінімізувати користування електроенергією, тому можливі перепади напруги в мережі.

«З метою збереження ваших побутових приладів, рекомендую їх вимкнути. Це вимушені кроки. Тож всі разом працюємо на енергетичному фронті. Бережімо кожен кіловат, родину, Україну», – звернувся голова Полтавської ОВА.

Миколаївщина

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також просить мешканців області зменшити споживання електрики. Він закликав 20 жовтня з 7 ранку до 23.00 суттєво обмежити споживання електрики.

«Через обстріли окупантів, не у нас в області, по всій Україні, є проблеми з генерацією електрики. Вживаються заходи, щоб увімкнути, переключити і так далі, щоб не було віялових відключень. Ми повинні у загальну скарбничку енергосистеми України покласти менше споживання мегават», – сказав глава області.

Кім повідомив, що вже зв'язався з мерами міст області – не працюватимуть електротранспорт з 7 до 23 години, вивіски, освітлення, підприємства тощо.

«Я ніколи такого не просив, але зараз прошу – треба економити. Військових прошу те саме, все на нуль опалення. Завтра сидимо, мерзнемо, перевіряємо, як це працює, намагаємося домогтися відсутності віялових відключень для людей», – сказав він.

Жителів області також попросив вимкнути завтра електроприлади – телевізори, грілки, пічки тощо.

Одещина

Голова Одеської ОВА Максим Марченко попередив жителів області про можливість відключення електрики.

«Обмеження електропостачання торкнуться абсолютно всіх областей України, в тому числі і Одещини. Від завтра (20 жовтня – «Главком») необхідно максимально обмежити використання електричної енергії всіма споживачами. Особливу увагу варто звернути на відключення нічної ілюмінації, яскравого освітлення вітрин великих торговельних мереж та центрів, освітлення зовнішньої реклами, великих банерів на АЗС, сіті-лайтів та білбордів. В містах буде обмежене і використання вуличного освітлення. За окремим графіком планується відключення від електричної енергії підприємств, які є найбільшими споживачами в Одесі та Одеській області. Звертаємось з проханням мінімізувати використання електроживлення і до населення», – написав він.

Марченко зазначив, що планові відключення в Одесі та Одеській області не торкнуться підприємств життєзабезпечення критичної інфраструктури – хлібозаводів, об'єктів охорони здоров'я, станцій швидкої медичної допомоги, підприємств водозабезпечення та водовідведення.

Посадовець також зазначив, що значною мірою великий об’єм споживання електроенергії пов’язаний із споживанням домогосподарств регіону. Тому скорочення споживання електроенергії, за його словами, суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу у подальших аварійних відключеннях.

«Звертаємось до вас з проханням поставитись до цієї ситуації з розумінням і серйозно. Це – вимушені кроки. Разом із тим енергетики працюють над тим, щоб забезпечити в подальшому стабільну, надійну та безперебійну роботу енергосистеми. На фронті Збройні сили України захищають не лише нашу країну, а й кожного з нас особисто, тому у цей критичний момент ми маємо бути згуртованими як ніколи», – наголосив Марченко.

Очільники інших обласних адміністрації та мери міст також виступили з закликами до українців щодо економії електроенергії.

Нагадаємо, 19 жовтня президент України Володимир Зеленський провів стратегічну нараду щодо безпеки на об’єктах енергозабезпечення. Учасники обговорили заходи для ліквідації наслідків у разі виведення з ладу енергосистеми України. На зустрічі розглядалися актуальні питання щодо безпеки на критично важливих об’єктах, які забезпечують життєдіяльність міст, селищ і сіл України. Також були розглянуті необхідні кроки для проходження опалювального сезону в умовах постійних обстрілів об’єктів енергозабезпечення військами країни-терориста – Росії.