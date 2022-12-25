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Відключення світла: яка ситуація сьогодні у Києві та області

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Відключення світла: яка ситуація сьогодні у Києві та області
Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання
фото з відкритих джерел

Графіки відключень електропостачання не діють

Ситуація з електропостачанням у Києві та столичному регіоні лишається критичною. 25 грудня тут діють екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.

«У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації», – йдеться в повідомленні ДТЕК Київські електромережі.

Аналогічна інформація міститься також і на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Нагадаємо, що 24 грудня ситуація з електропостачанням у Києві дещо покращилася, енергетикам вдалося перерозподілити навантаження на мережу.

«Спільними зусиллями енергетиків нам довелось перерозподілити навантаження та зрівняти умови постачання світла для Оболоні, Куренівки та Борщагівки з іншими районами Києва. Допомогає також тепла погода та традиційне зниження споживання електроенергії в вихідні», – йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Ситуація з електропостачанням лишається критичною у Київській області. Спільними зусиллями енергетиків нам довелось перерозподілити навантаження та зрівняти умови постачання світла для Ірпеня та колишнього Києво-Святошинського району з іншими районами області», – інформували енергетики 24 грудня про ситуацію на Київщині.

Про будь-які зміни енергетики обіцяють інформувати додатково.

Нагадаємо, 15 грудня, російські загарбники завдали масованого удару по енергетичному об'єкту ДТЕК. Через атаку його відключили.

Теги: Київ електроенергія Київщина ДТЕК

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