Відключення світла: яка ситуація сьогодні у Києві та області

Графіки відключень електропостачання не діють

Ситуація з електропостачанням у Києві та столичному регіоні лишається критичною. 25 грудня тут діють екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.

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«У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації», – йдеться в повідомленні ДТЕК Київські електромережі.

Аналогічна інформація міститься також і на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.

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Нагадаємо, що 24 грудня ситуація з електропостачанням у Києві дещо покращилася, енергетикам вдалося перерозподілити навантаження на мережу.

«Спільними зусиллями енергетиків нам довелось перерозподілити навантаження та зрівняти умови постачання світла для Оболоні, Куренівки та Борщагівки з іншими районами Києва. Допомогає також тепла погода та традиційне зниження споживання електроенергії в вихідні», – йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Ситуація з електропостачанням лишається критичною у Київській області. Спільними зусиллями енергетиків нам довелось перерозподілити навантаження та зрівняти умови постачання світла для Ірпеня та колишнього Києво-Святошинського району з іншими районами області», – інформували енергетики 24 грудня про ситуацію на Київщині.

Про будь-які зміни енергетики обіцяють інформувати додатково.

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Нагадаємо, 15 грудня, російські загарбники завдали масованого удару по енергетичному об'єкту ДТЕК. Через атаку його відключили.