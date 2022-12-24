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Графіки не діють, у Києві – екстрені відключення світла

Надія Карбунар
glavcom.ua
Графіки не діють, у Києві – екстрені відключення світла
Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго» працюють, щоб відновити живлення
фото з відкритих джерел

Мешканці Київської області 24 грудня також потерпають від аварійних відключень

У Києві та області станом на сьогодні, 24 грудня, продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Графіки не працюють. Про це повідомляє ДТЕК.

«У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська 23 грудня обстріляли один із енергетичних об'єктів ДТЕК. Внаслідок обстрілу загинув працівник підприємства.

Також 15 грудня російські загарбники завдали масованого удару по енергетичному об'єкту ДТЕК. Через атаку його відключили.

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Теги: Укренерго електроенергія Київ

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