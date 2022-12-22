Гендиректор Yasno повідомив про ситуацію з електропостачанням у столиці

Вдалося заживити будинки, які з часу обстрілів були без живлення

Сьогодні у Києві ситуація з електроенергією стала трохи краща. Проте відновлювальні роботи продовжуються. Про це повідомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко

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«Розподіл такий: лівий берег столиці – дуже близький до графіків. На правому ситуація трошки гірша, ніж на лівому. Але краща, ніж учора. Куренівці і Оболоні поки що нелегко. Цим районам поки що подається найменше електроенергії», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що завдяки тимчасовим схемам вдалося заживити будинки, які з часу обстрілів були без живлення. Їм мали подати хоча би кілька годин світла.

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«І я дуже вдячний тим, хто віддано повертає світло в наші оселі і тримає енергетичний фронт. Пишаюся мати таких колег, пишаюся бути причетним до енергетичної галузі. Ми не дамо ворогу жодного шансу погасити Україну! З днем енергетика!», – додав Коваленко.

Раніше Галущенко спрогнозував, коли стабілізується енергосистема.

Нагадаємо, станом на ранок 22 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності. При цьому до мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності.