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Гендиректор Yasno повідомив про ситуацію з електропостачанням у столиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Гендиректор Yasno повідомив про ситуацію з електропостачанням у столиці
Лівий берег столиці скоро може повернутись до графіків стабілізаційних відключень
Главком

Вдалося заживити будинки, які з часу обстрілів були без живлення

Сьогодні у Києві ситуація з електроенергією стала трохи краща. Проте відновлювальні роботи продовжуються. Про це повідомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко

«Розподіл такий: лівий берег столиці – дуже близький до графіків. На правому ситуація трошки гірша, ніж на лівому. Але краща, ніж учора. Куренівці і Оболоні поки що нелегко. Цим районам поки що подається найменше електроенергії», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що завдяки тимчасовим схемам вдалося заживити будинки, які з часу обстрілів були без живлення. Їм мали подати хоча би кілька годин світла.

«І я дуже вдячний тим, хто віддано повертає світло в наші оселі і тримає енергетичний фронт. Пишаюся мати таких колег, пишаюся бути причетним до енергетичної галузі. Ми не дамо ворогу жодного шансу погасити Україну! З днем енергетика!», – додав Коваленко.

Раніше Галущенко спрогнозував, коли стабілізується енергосистема.

Нагадаємо, станом на ранок 22 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності. При цьому до мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності.

Теги: росія окупанти Київ війна електроенергія Україна

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