Відкриття «Фестивалю чемпіонів» на Хрещатику: як це було (фото, відео)

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Фото: Інформатор ВІдкриття фан-зони на Хрещатику

Під гім Ліги чемпіонів у фан-зону винесли Кубки Ліги чемпіонів УЄФА

Під час відкриття містечка «Фестиваль чемпіонів» на Хрещатику киянам та гостям столиці представили Кубки Ліги чемпіонів УЄФА, які повернулися до Києва після туру українськими містами. Почесні трофеї несли Амбасадор Ліги чемпіонів УЄФА Ія Андрущак і колишній захисник італійського «Мілану», віце-чемпіон світу з футболу 1998 року Кафу.

Кубки винесли під овації фанів і гімн Ліги чемпіонів, повідомляє Інформатор.

Фани із задоволенням фотографуються з нагородами. Варто відзначити, що з кубком жіночого турніру можна зробити знімок тільки до обіду, адже о 19:00 на стадіоні «Динамо» вже почнеться сам матч.

Також міський голова Віталій Кличко дав старт «Чемпіонату рівних». Це турнір, в якому беруть участь команди бездомних. Матч проходить в рамках компанії УЄФА EqualGame.

Гостей фан-зони в день відкриття планують розважати виступами футбольних фрістайлеров. Вдень на сцені зіграє струнний квартет Asturia, а ввечері виконають свої композиції групи Latex fauna, ДахаБраха, Adam та TNMK. Також на 17: 00-17: 30 організатори запланували автограф-сесію відомого футболіста Кафу.

Раніше УЄФА оприлюднила програму «Фестивалю чемпіонів», який прийматиме гостей у Києві з 24 до 27 травня.

Фінал Ліги чемпіонів між «Ліверпулем» і «Реалом» відбудеться в Києві 26 травня на НСК «Олімпійський».

Як відомо, київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу.



