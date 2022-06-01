Київська прокуратура підозрює відому мережу ресторанів у виведенні коштів до РФ

Під час обшуку в головному офісі групи компаній виявлено готівкові кошти на загальну суму понад 1,5 млн грн

За даними ЗМІ, у злочинній діяльності підозрюється мережа ресторанів Tarantino family

Столичні правоохоронці розслідують діяльність власників відомої мережі ресторанів із легалізації та виведення коштів до Росії. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Подільська окружна прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вчинення дій, направлених на підрив національної безпеки та підтримання держави агресора після силового вторгнення на територію України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що незважаючи на введення санкцій та початок повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України, громадяни України - власники мережі ресторанів, кількість яких налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані у Москві, зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресора шляхом перейменування московської частини бізнесу та передавши її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору.

Слідством також встановлено, що учасники схеми займалися легалізацією грошових коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом, із подальшим виведенням їх на територію РФ, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом в Росії.

У зв’язку з викладеним правоохоронці провели санкціонований обшук в головному офісі групи компаній, розташованому в Києві, під час якого виявлено та вилучено документацію з відомостями про функціонування бізнесу на території РФ, комп’ютерну техніку, готівкові кошти на загальну суму понад 1,5 млн грн, документацію, що має значення для розслідування кримінального провадження.

Правоохоронці не називають мережу ресторанів, але за даними джерела УП, йдеться про Tarantino family (входять, зокрема, ресторани «Муракамі», «Руккола», «Дрова», «Варенична», тощо).

До слова, в Києві правоохоронці викрили схему масового виготовлення та збуту підроблених журналістських посвідчень та прескарт.