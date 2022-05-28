Прокуратура арештувала активи «Роснефті» на майже на 23 млн грн

Арешт накладено з метою недопущення можливого використання цих грошових коштів на шкоду українському народу

Досудове розслідування здійснюється СБУ

В Україні арештували майже 23 млн грн, які належать «Роснефти». Про це повідомляє пресслужба відомства.

«За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду міста Києва накладено арешт на майже 23 млн грн. Ці кошти перебувають на рахунку банківської установи та належать суб’єкту господарювання, утвореному російським ПАТ «Нефтяная компания «Роснефть» та підконтрольному країні-агресору», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що арешт накладено з метою недопущення можливого використання цих грошових коштів на шкоду українському народу.

«В ході розслідування встановлено обставини можливої протиправної діяльності – фінансування широкомасштабної збройної агресії РФ проти України, бенефіціарами одного із суб’єктів господарювання, що перебуває на території нашої держави та підконтрольний РФ», – додали в генпрокуратурі.

Відкрито кримінальну справу за ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Досудове розслідування здійснюється Службою безпеки України.

Нагадаємо, російські компанії почали втрачати іноземних директорів одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У випадку з державними нафтогазовими компаніями РФ ситуація ще більше ускладнилася у зв'язку з набуттям чинності з 15 травня нових санкційних обмежень Євросоюзу, згідно з якими громадяни ЄС не можуть брати участь у транзакціях з ними в третіх країнах.

Раніше екс-канцлер Німеччини Герхард Шрьодер та виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг повідомили про неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів «Роснефти». Також наприкінці лютого раду директорів «Роснефти» залишили колишній президент компанії BP Роберт Дадлі та головний виконавчий директор BP Бернард Луні.