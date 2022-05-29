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    У світі

    Де Росії брати гроші? Керівник «Роскосмосу» шокував поясненням

    Дмитро Рогозін зазначив, що &laquo;Роскосмосу&raquo; не вистачає коштів для реалізації проєктів - Де Росії брати гроші? Керівник «Роскосмосу» шокував поясненням

    Дмитро Рогозін зазначив, що «Роскосмосу» не вистачає коштів для реалізації проєктів

    фото з відкритих джерел

    Рогозін запропонував надрукувати гроші замість заморожених за кордоном

    Генеральний директор державної корпорації «Роскосмос» Дмитро Рогозін запропонував надрукувати гроші замість заморожених за кордоном в межах санкцій проти Російської Федерації. Про це він заявив в ефірі пропагандистського телеканалу «Росія 24».

    Голова «Роскосмосу» вважає, що ці гроші треба віддати промисловості.

    «Ну ось в рахунок саме цих доларів – 350 мільярдів – ми просто фізично можемо випустити свої інвестиційні гроші. ... Я вважаю це можливим... Ці гроші можна надрукувати і дати промисловості саме під найпотужніші і найперспективніші інвестиційні проекти», – сказав Рогозін.

    Також Рогозін додав, що якщо його корпорація отримає хоча б один трильйон рублів з цієї суми, відбудеться «різке форсування всіх ключових програм».

    «У нас реально просунута ця робота, нам зараз не вистачає коштів на неї. Якщо ці кошти були б, ми негайно штовхнули б за допомогою таких проєктів концентрацію інтелекту, технологій, промислового потенціалу, який згуртує принаймні ракетно-космічну галузь і рвоне її буквально вперед», – додав він.

    Раніше повідомлялося, що російська державна корпорація «Роскосмос» обходить міжнародні санкції.

    Раніше керівник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін звинуватив американського бізнесмена Ілона Маска у постачанні до України обладнання супутникового зв'язку.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Де Росії брати гроші? Керівник «Роскосмосу» шокував поясненням