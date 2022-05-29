Де Росії брати гроші? Керівник «Роскосмосу» шокував поясненням

Дмитро Рогозін зазначив, що «Роскосмосу» не вистачає коштів для реалізації проєктів

Рогозін запропонував надрукувати гроші замість заморожених за кордоном

Генеральний директор державної корпорації «Роскосмос» Дмитро Рогозін запропонував надрукувати гроші замість заморожених за кордоном в межах санкцій проти Російської Федерації. Про це він заявив в ефірі пропагандистського телеканалу «Росія 24».

Голова «Роскосмосу» вважає, що ці гроші треба віддати промисловості.

«Ну ось в рахунок саме цих доларів – 350 мільярдів – ми просто фізично можемо випустити свої інвестиційні гроші. ... Я вважаю це можливим... Ці гроші можна надрукувати і дати промисловості саме під найпотужніші і найперспективніші інвестиційні проекти», – сказав Рогозін.

Також Рогозін додав, що якщо його корпорація отримає хоча б один трильйон рублів з цієї суми, відбудеться «різке форсування всіх ключових програм».

«У нас реально просунута ця робота, нам зараз не вистачає коштів на неї. Якщо ці кошти були б, ми негайно штовхнули б за допомогою таких проєктів концентрацію інтелекту, технологій, промислового потенціалу, який згуртує принаймні ракетно-космічну галузь і рвоне її буквально вперед», – додав він.

Раніше повідомлялося, що російська державна корпорація «Роскосмос» обходить міжнародні санкції.

Раніше керівник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін звинуватив американського бізнесмена Ілона Маска у постачанні до України обладнання супутникового зв'язку.