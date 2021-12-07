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    Відомі картини з відбитками корупції. У Києві відкриється незвичайна виставка

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    На експозиції буде представлена картина Сергія Васильківського &laquo;Козаки у степу&raquo;, на якій виникла незаконна багатоповерхівка - Відомі картини з відбитками корупції. У Києві відкриється незвичайна виставка
    На експозиції буде представлена картина Сергія Васильківського «Козаки у степу», на якій виникла незаконна багатоповерхівка
    фото: Антикорупційна ініціатива ЄС

    В Україні стартує мистецький проєкт, присвячений боротьбі з корупцією

    До Міжнародного дня боротьби з корупцією, який відзначають 9 грудня, в Національному художньому музеї України буде представлено проєкт Corruptionism. Експозиція діятиме з 8 по 12 грудня. Про це повідомляє ініціатор проєкту – Антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI).

    Мета проєкту – через змінені класичні картини показати, як корупція впливає на життя кожного українця, та розказати відвідувачам, як із нею боротися.

    «Сім років тому в Україні стартувала антикорупційна реформа, і за цей час сформувалися незалежні органи, націлені на боротьбу з корупцією, серед яких Національне антикорупційне бюро України та Національне агентство з питань запобігання корупції, – говорить Аллан Паг Крістенсен, керівник EUACI, організатор проєкту. – Здавалося б, корупція – це щось далеке від буденного життя, що відбувається за зачиненими дверима кабінетів. Та насправді її наслідки впливають на життя кожного українця: незаконна забудова чи паркування, вирубка лісів, що спричиняє екологічні катастрофи, занедбана залізниця тощо. Проєкт Corruptionism – спосіб привернути увагу тисяч людей до теми корупції та поговорити з ними про це мовою мистецтва».

    Проєкт Corruptionism названий за аналогією до імпресіонізму, реалізму та інших мистецьких напрямів. Концепція полягає в тому, що на класичних роботах українських художників XIX – початку XX століття раптово з'явилися наслідки корупції. Приміром, на картині Сергія Васильківського «Козаки у степу» виникла неоковирна багатоповерхівка, збудована в обхід закону. А від розлогих дерев на картині «У буковому лісі» Володимира Орловського зосталися тільки пеньки через незаконний видобуток бурштину.

    «Мистецтво завжди викликає на діалог: у цьому випадку його мета – показати, як корупція змінює життя кожного з нас. Адже те, що ми вже й не помічаємо у реальному житті, ріже око на творах класичного мистецтва, – коментує Юлія Литвинець, генеральна директорка Національного художнього музею. – П’ять змінених картин в експозиції осмислюють п’ять поширених корупційних злочинів. Поруч із кожною роботою розміщена табличка з описом, реальними кейсами корупції в Україні та інструкцією, що може зробити кожен. Адже на відміну від творів мистецтва, на такі злочини не можна просто дивитися – їм потрібно активно протидіяти».

    Потрапити на експозицію можна, придбавши квиток у касі музею.

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    Теги: Київ корупція в Україні музей
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    Відомі картини з відбитками корупції. У Києві відкриється незвичайна виставка