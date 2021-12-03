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    Більшість українців вважає, що Зеленський провалив боротьбу з корупцією

    опитування
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    81,6% опитаних українців вважають, що президент не виконав або скоріше не виконав зобов'язання, які він взяв на себе у сфері боротьби з корупцією - Більшість українців вважає, що Зеленський провалив боротьбу з корупцією
    81,6% опитаних українців вважають, що президент не виконав або скоріше не виконав зобов'язання, які він взяв на себе у сфері боротьби з корупцією
    фото: racurs.ua

    Українці схильні покладати відповідальність за успіхи та провали у боротьбі з корупцією на главу держави

    Більшість українців вважає, що президент України Володимир Зеленський не виконав взяті ним зобов'язання щодо боротьби з корупцією, половина опитаних покладає на нього відповідальність у цій сфері, вважаючи також, що глава держави має приймати остаточне рішення щодо призначення керівників антикорупційних органів. Про це свідчать результати соціологічного дослідження компанії Active Group, оприлюднені в п'ятницю на пресконференції в Києві, пише «Інтерфакс-Україна».

    Говорячи про оцінку українцями роботи правоохоронних органів за п'ятибальною шкалою, засновник соціологічної компанії Active Group Андрій Єременко зазначив: «Орган, який хоч якось сприймається позитивно, – це МВС (2,33% респондентів), а НАЗК, САП, Офіс генпрокурора мають низькі оцінки, менше ніж 2 бали».

    За даними опитування, українці схильні покладати відповідальність за успіхи та провали у боротьбі з корупцією на главу держави – 57,6% опитаних висловили таку думку.

    «Президент відповідальний за все і він має бути головним ініціатором, на другому місці - Верховна Рада, далі – Кабмін», – наголосив Єременко.

    Відповідаючи на запитання про те, наскільки президент виконав свої обіцянки щодо боротьби з корупцією, 46,3% респондентів зазначили, що зовсім не виконав, ще 35,3% опитаних вважають, що швидше не виконав.

    «11,1% респондентів вважає, що тією чи іншою мірою він виконав свої обіцянки, 81,6% опитаних - що не виконав або скоріше не виконав зобов'язання, які він взяв на себе у сфері боротьби з корупцією», – уточнив Єременко.

    Щодо питання позитивної/негативної ролі громадських організацій у боротьбі з корупцією, то, згідно з результатами опитування, у цьому думки українців розділилися практично порівну.

    Згідно з опитуванням, також неоднозначні українці у думці щодо участі міжнародних експертів в обранні керівництва антикорупційних органів: 40% респондентів ставляться до цього загалом позитивно, 42,3% – негативно.

    Відповідаючи на запитання, чи має право президент проводити співбесіди з кандидатами на керівні посади в антикорупційні органи, тобто фактично приймати остаточне рішення в цих призначеннях, 52,3% респондентів зазначили, що глава держави однозначно або, найімовірніше, має це робити, не вважають так менше ніж третина опитаних – 28,1% респондентів.

    Опитування проводила соціологічна компанія Active Group з 29 листопада до 1 грудня 2021 року, опитано 1200 респондентів-мешканців міст із населенням 50 тис. і більше за винятком окупованих територій. Похибка вибірки не перевищує 2,9%.

    До слова, майже дві третіх українців негативно оцінюють закон про деолігархізацію, вважаючи його популістським кроком Володимира Зеленського, який до того ж призведе до появи нових олігархів в оточенні президента..

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    Теги: МВС соцопитування корупція в Україні політика українці НАЗК САП Володимир Зеленський
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    Більшість українців вважає, що Зеленський провалив боротьбу з корупцією