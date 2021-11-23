«Найдорожчі чиновники країни». П’ять осіб, на яких полює НАЗК

В енергетиці колапс, а члени НКРЕКП виписують собі премії «за особистий внесок»

Жоден із п’яти членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не з’явився для надання пояснень до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Запрошення чиновникам відвідати Агентство публічно оприлюднювалось заздалегідь і неодноразово. Востаннє членів НКРЕКП повідомляли про це 15-19 листопада. Про це «Главкому» повідомили в НАЗК.

Ольга Бабій – 17-18 листопада;

– 17-18 листопада; Руслан Кайдаш – 17-18 листопада;

– 17-18 листопада; Валерій Тарасюк – 17-18 листопада;

– 17-18 листопада; Дмитро Коваленко – 17-18 листопада;

– 17-18 листопада; Олексій Магда – 17-18 листопада.

Причина виклику – для надання пояснень про можливі порушення вимог Законів України «Про запобігання корупції». Причина – порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

«Главком» звернувся до керівництва НАЗК за роз’ясненнями: що саме порушили члени державного Регулятора і чому їх викликають повторно?

Відповідь антикорупційного органу така:

«Національне агентство неодноразово (п՚ять разів) запрошувало вказаних осіб прибути для надання пояснень та, у разі наявності підстав, складення протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Однак у відповідь на кожне запрошення прибути до Національного агентства Тарасюк В.В., Бабій О.А., Кайдаш Р.Ю., Магда О.І., Коваленко Д.В. надсилали листи про неможливість прибуття у визначені дні через необхідність пошуку спеціаліста для надання відповідної правничої допомоги, відрядженням, значною завантаженістю та великим обсягом виконуваних функцій тощо.

За результатами розгляду повідомляємо, що Національне агентство у межах повноважень та прав, визначених ст. 11, 12 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) встановило вчинення посадовими особами НКРЕКП адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 1727 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). Так, Голова НКРЕКП Тарасюк В.В. та її члени Бабій О.А., Кайдаш Р.Ю., Магда О.І., Коваленко Д.В. під час засідань комісії, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, голосували за ухвалення рішень НКРЕКП про встановлення собі премій», – повідомили в НАЗК.

«У ч. 1 ст. 651 Закону визначено, що вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень може мати наслідком притягнення, у тому числі, до адміністративної відповідальності у встановленому Законом порядку», – повідомили в НАЗК.

В підсумку Національне агентство із запобігання корупції прийнято таке рішення:

«З огляду на викладене, 18.11.2021 уповноважена особа Національного агентства склала протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачені ч.ч. 1, 2 ст. 1727 КУпАП, із записом про відмову від підписання протоколу відповідно до ч. 3 ст. 256 КУпАП стосовно Тарасюка В.В., Бабій О.А., Кайдаша Р.Ю., Магди О.І., Коваленка Д.В», – повідомили в НАЗК.

«Главком» звернувся також і до НКРЕКП із проханням пояснити, чому НАЗК безперестанку викликає членів Комісії для пояснення корупційних правопорушень. Але ті уникають такого візиту.

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Премія самим собі: по 250 тис. грн кожному

За бюрократичними поясненнями НАЗК приховується скандальна історія про те, як керівники державного Регулятора енергоринку, який переживає найскладніші часи за останні 20 років, самі себе преміюють.

За підсумками першого кварталу 2021 члени НКРЕКП ухвалили рішення виписати собі грошову нагороду у розмірі 50% посадового окладу. Постановою «Про преміювання керівних працівників НКРЕКП» комісія ухвалила встановити керівним працівникам НКРЕКП, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» (тобто голові Валерію Тарасюку та чотирьом членам) премію «за особистий внесок у загальні результати роботи НКРЕКП за підсумками І кварталу 2021 року».

«Главком» писав про те, що на засіданні 7 квітня голова НКРЕКП Валерій Тарасюк заявив, що премія буле складати 50% посадового окладу як і в попередній квартал. З огляду на середню зарплату членів НКРЕКП в 2020 році, зазначену ними в деклараціях, розмір квартальної премії складав не менше 250 тис. грн кожному.

До прикладу, Валерій Тарасюк задекларував зарплату за 2020 рік 2 150 342 грн. Ольга Бабій задекларувала 1 775 848 грн.

«За особистий внесок у загальні результати роботи НКРЕКП за підсумками І кварталу 2021 року, з урахуванням фактично відпрацьованого часу, встановити керівним працівникам НКРЕКП премію у розмірі встановленому на засіданні НКРЕКП», – йдеться в постанові.



Нагадаємо, в 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі заробітну плату в середньому удвічі – майже до 200 тис. грн на місяць. Згідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні. Але терпіння антикорупційного органу увірвалось тоді, коли НКРЕКП опублікувала постанову №569 від 7 квітня 2021 року про виплату членам комісії і її голові ще й квартальних премій 50% посадового окладу.

Які зарплати в НКРЕКП За підсумками 2020 року, членик НКРЕКП задекларували таку зарплату: Тарасюк Валерій Володимирович – 2,15 млн грн; Бабій Ольга Андріївна – 1,77 млн грн; Кайдаш Руслан Юрійович – 2,46 млн грн; Коваленко Дмитро Віталійович – 2,31 млн грн; Магда Олексій Іванович – 1,8 млн грн.

Це знущання над українцями, – Олексій Кучеренко про зарплати й премії членів НКРЕКП

«Премія у 250 тис. грн за «високоінтелектуальну роботу» та вдвічі підвищені зарплати членам НКРЕКП – це знущання над українцями. Наш обов’язок – повернути ці гроші до держбюджету», –написав народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко на своїй Фейсбук-сторінці.

«Чи не вперше за 20 років майже всі державні компанії на ринку електроенергії, газу, теплопостачання змінили прибутковість на збитки. А члени НКРЕКП собі за це виписують квартальну премію по 250 тисяч гривень кожному!» – обурився політик.

«Про яку мораль і професіоналізм цих людей може йти мова, коли у той час, як країна воює, а люди отримують мізерні пенсії, вони самі прийняли рішення виписати собі премії. Я нагадую всім українцям: НКРЕКП утримується за кошт нашої з вами плати за електроенергію, за газ, за комуналку. Наші тарифи – це їхні зарплати й премії», – наголосив народний депутат.

Наталка Прудка, «Главком»