НАЗК знайшло корупційні ризики у законопроєкті про житло для військових

НАЗК вказує, що забезпечення житлом військовослужбовців – один із найбільш корумпованих процесів в Україні

Законопроєкт №5716 «пропонує механізми, завдяки яким держава може отримати багатомільйонні збитки»

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснило антикорупційну експертизу законопроєкту «Про забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей із залученням недержавних коштів та передачу земель в оренду, відчуження майна», та виявило у ньому корупційні ризики. Про це повідомляється на сайті НАЗК.

«Проєкт закону передбачає конкурсний відбір інвесторів для будівництва житла для військовослужбовців на землях оборони, щоби залучити інвестиції та забезпечити військовослужбовців необхідним житлом. Проте законопроєкт №5716 не лише не допоможе прозоро обирати інвесторів, а і пропонує механізми, завдяки яким держава може отримати багатомільйонні збитки», – йдеться у повідомленні.

Серед ризиків зазначено невизначеність статусу, складу та порядку формування комісій для проведення конкурсів щодо відбору інвесторів, через що провести прозорий конкурс практично неможливо. Також наголошується на нерегульованому порядку розрахунку частки житла військовослужбовців, яке має передаватися державі після спорудження житла, що може спричинити втрату більшої частини квартир, які мають бути передані державі.

У НАЗК також наголошують на недосконалому механізмі відбору земельних ділянок для забудови, який може спровокувати будівництво неякісного житла у віддалених від місць проходження військовослужбовцями військової служби місцях.

Крім того, згідно із законом потенційний інвестор матиме право оформляти всі необхідні документи на земельну ділянку, визначення її меж, отримання нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, а щоб розрахувати частку житла, що належатиме військовослужбовцям, використовуватимуть нормативно-грошову оцінку земельної ділянки.

Це може призвести до лобіювання інтересів забудовника та втрати бюджетних коштів, зокрема через штучне заниження вартості земельної ділянки під будівництво, а також заниження частки житла, що передається замовнику, наголошують у відомстві.

НАЗК пропонує доопрацювати положення законопроєкту та передбачити застосування штрафних санкцій до інвесторів, які не виконали або погано виконали умови договору.

У відомстві зазначають, що забезпечення житлом військовослужбовців – один із найбільш корумпованих процесів в Україні й гучних кейсів, коли держава втратила бюджетні кошти або землю під забудову більше ніж достатньо, тому система потребує кардинальних змін.

«Неефективне використання коштів платників податків та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців є однією зі стратегічних проблем державної політики у сфері оборони, а боротьба з нею визначена серед пріоритетів у проекті Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки», – наголошують у НАЗК.

Нагадаємо, вищевказаний законопроєкт зареєстрували у Раді нардепи від «Слуги народу» у червні цього року.

1 грудня президент Володимир Зеленський під час свого щорічного послання Верховній Раді заявив, що протягом 2022 року влада надасть квартири всім ветеранам Антитерористичної операції та Операції Об'єднаних сил, які стоять у черзі на житло від держави.

Також прем'єр розповів, хто наступного року отримає квартири.

Нагадаємо, під час щорічного послання президента Верховній Раді президент України Володимир Зеленський зробив кілька важливих заяв.

Зокрема, він пообіцяв збільшення заплат українським лікарям та медичним працівникам. Також президент анонсував законопроект про множинне громадянство та анонсував запровадження економічного паспорта українця.