Відомий російський пропагандист спокійно гуляє Києвом (фото)



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Борис Корчевніков на Хрещатику Фото: b.korchevnikov, Instagram

Корчевніков веде ток-шоу на федеральному каналі «Россия», а також очолює православний телеканал «Спас»

Борис Корчевніков, відомий російський пропагандист, генеральний директор і продюсер православного телеканалу «Спас», власником якого є Московський патріархат, вже кілька днів спокійно гуляє Києвом.

Про це повідомив український телеведучий Євген Агарков на своїй сторінці у Facebook, а також пише Joinfo.ua.

Фото свого перебування у Києві Корчевніков виставив в Інстаграм.

Він підтримує агресію Росії проти України. І вже не один рік обливає брудом Україну. У 2014 році його внесли до списку осіб, яким заборонено в'їзд до України.

І от зараз він в українській столиці, а «СБУ цього чомусь не помічає», зазначив Агарков. «Фоткається на Майдані... на Майдані, про який Боря з ефірів російських телеканалів казав, що Революцію Гідності спонсорує Америка. Події на Майдані він називав «Маскі шоу» і в своїй програмі намагався розкрити питання: «в чиїх руках Україна?». Говорив про «голодні бунти» та про американські політтехнології. Також розповідав у своїх програмах про український слід у вбивстві Бориса Нємцова. А ще незаконно їздив до окупованого Росією українського Криму...» - пише український телеведучий.

Ба, більше, Корчевніков збирає гроші на картку російського Сбербанку для ремонту будівлі на території Української Києво-Печерської лаври.