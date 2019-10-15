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    Відомий російський пропагандист спокійно гуляє Києвом (фото)

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    Борис Корчевніков на Хрещатику - Відомий російський пропагандист спокійно гуляє Києвом (фото)
    Борис Корчевніков на Хрещатику
    Фото: b.korchevnikov, Instagram

    Корчевніков веде ток-шоу на федеральному каналі «Россия», а також очолює православний телеканал «Спас»

    Борис Корчевніков, відомий російський пропагандист, генеральний директор і продюсер православного телеканалу «Спас», власником якого є Московський патріархат, вже кілька днів спокійно гуляє Києвом.

    Про це повідомив український телеведучий Євген Агарков на своїй сторінці у Facebook, а також пише Joinfo.ua.

    Фото свого перебування у Києві Корчевніков виставив в Інстаграм.

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    Відомий російський пропагандист спокійно гуляє Києвом (фото)
    Відомий російський пропагандист спокійно гуляє Києвом (фото)
    Відомий російський пропагандист спокійно гуляє Києвом (фото)
    Відомий російський пропагандист спокійно гуляє Києвом (фото)

    Він підтримує агресію Росії проти України. І вже не один рік обливає брудом Україну. У 2014 році його внесли до списку осіб, яким заборонено в'їзд до України.

    І от зараз він в українській столиці, а «СБУ цього чомусь не помічає», зазначив Агарков. «Фоткається на Майдані... на Майдані, про який Боря з ефірів російських телеканалів казав, що Революцію Гідності спонсорує Америка. Події на Майдані він називав «Маскі шоу» і в своїй програмі намагався розкрити питання: «в чиїх руках Україна?». Говорив про «голодні бунти» та про американські політтехнології. Також розповідав у своїх програмах про український слід у вбивстві Бориса Нємцова. А ще незаконно їздив до окупованого Росією українського Криму...» - пише український телеведучий.

    Ба, більше, Корчевніков збирає гроші на картку російського Сбербанку для ремонту будівлі на території Української Києво-Печерської лаври.

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