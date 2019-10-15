«Технічний збій». Російський федеральний канал замість пропагандистського шоу показав жорсткий порнофільм



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В Росії серед білого дня телеглядачам показали жорстке порно Фото: Іван Віслов

Порнофільм йшов по НТВ близько години

Жителі Новомічурінська Рязанської області розповіли, що телеканал НТВ показував порнофільм замість пропагандистської програми «Місце зустрічі».

Про це повідомляє «Комсомольская правда Рязань».

Бабуся одного з місцевих жителів зателефонувала йому на роботу і попросила приїхати, щоб розібратися з тим, що відбувається. Він зазначив, що «жорсткіше фільмів не бачив».

Порнофільм йшов по НТВ близько години. Молода людина розповіла, що дзвонив голові місцевої телерадіомовної компанії, однак той заявив, що такого бути не може.

Генеральний директор компанії «Телемагія» пояснив, що глядачі побачили порно замість ток-шоу через технічний збій. В цей час в кабельній мережі Новомічурінськ проходили ремонтні роботи.

Один із співробітників ненавмисно підключив до каналу НТВ не той кабель. За словами гендиректора, трансляція порнофільму тривала близько 15 хвилин.

Пропагандистське ток-шоу «Місце зустрічі» йде на телеканалі НТВ по буднях о 14:00. У студії обговорюють події в Росії і за кордоном, в програмі беруть участь відомі політики і громадські діячі.