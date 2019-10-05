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    Події в Україні

    СБУ затримала на Дніпропетровщині проросійського агітатора

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    Особисті речі таксиста - СБУ затримала на Дніпропетровщині проросійського агітатора
    Особисті речі таксиста
    Фото: СБУ

    Приватний таксист з Дніпра відкрито демонстрував на власному авто агітацію символіки країни-агресора

    У Дніпропетровській області Служба безпеки України затримала таксиста, який позиціонував себе як прихильник «русского казачества», Російської православної церкви, монархізму і агітував за відділення області від України.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що чоловік активно підтримував тимчасову окупацію АР Крим і окремих частин Донецької і Луганської областей.

    «Для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні він у соціальних мережах агітував за відділення від України і «приєднання» до РФ на умовах федералізації. Задокументовано, що зловмисник також підтримував контакти з членами так званих козацьких формувань терористів», - йдеться в повідомленні СБУ.

    Приватний таксист з Дніпра відкрито демонстрував на власному авто агітацію символіки країни-агресора і пропагував клієнтам ідеї «руського міра».

    СБУ пропаганда Дніпропетровщина
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