СБУ затримала на Дніпропетровщині проросійського агітатора



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Особисті речі таксиста Фото: СБУ

Приватний таксист з Дніпра відкрито демонстрував на власному авто агітацію символіки країни-агресора

У Дніпропетровській області Служба безпеки України затримала таксиста, який позиціонував себе як прихильник «русского казачества», Російської православної церкви, монархізму і агітував за відділення області від України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік активно підтримував тимчасову окупацію АР Крим і окремих частин Донецької і Луганської областей.

«Для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні він у соціальних мережах агітував за відділення від України і «приєднання» до РФ на умовах федералізації. Задокументовано, що зловмисник також підтримував контакти з членами так званих козацьких формувань терористів», - йдеться в повідомленні СБУ.

Приватний таксист з Дніпра відкрито демонстрував на власному авто агітацію символіки країни-агресора і пропагував клієнтам ідеї «руського міра».