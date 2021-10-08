Відомий забудовник анонсував велике будівництво на Хрещатику

Ігор Ніконов мріє побудувати в Києві щось «неординарне»

Компанія KAN Development має намір звести на Хрещатику об’єкт, що стане одним із найкращих у Києві. Про це в інтерв’ю виданню «Мінфін» повідомив відомий забудовник, засновник компанії KAN Development Ігор Ніконов.

«Проєкт досить своєрідний. Думаю, це буде одним із кращих об'єктів у Києві», – сказав він.

Ніконов зізнався, що мріє побудувати в Києві щось «неординарне». «Якби була можливість отримати хороший майданчик, я мріяв би побудувати щось «неординарне», щоб люди сюди їхали та залишалися під яскравим враженням. Це був би мультифункціональний комплекс, наприклад, готель із апартаментами, бізнес-центром, – на кшталт як у Нью-Йорку», – розповів забудовник.

За його словами, в Києві ще багато хороших ділянок. Але вони не порожні, таких просто немає. «Це, як правило, території колишніх заводів, виробничі потужності, які сьогодні не є раціональними з точки зору екологічних умов. Хоча я противник того, щоб все переробляти на житло. Місце прикладання робочої сили повинно бути рівномірно розподіленим містом, щоб не створювати транспортних колапсів. Наприклад, зараз продаватимуть завод «Більшовик». Вважаю, що там має бути місце роботи людей – або офісні центри поряд із житлом, або інноваційний парк на зразок UNIT.City. Це і сучасно, і екологічно», – поділився своїми думками Ніконов.

Як відомо, Ніконов став учасником проєкту з освоєння майданчика під знесеним рестораном «Столичний» на вул. Хрещатик, 5.

Ділянка на Хрещатику, 5 належить фірмі «Грааль», серед власників якої фігурував брат скандального міністра освіти Дмитра Табачника. Ніконов у 2020 році викупив у приватної особи частку «Табачника», яку той придбав у брата міністра ще кількома роками раніше.

Як розповів Ніконов виданню КиевVласть, хмарочоса на Хрещатику не буде. Зараз розробляється концепція проєкту. «В одному з варіантів перший поверх відданий громадським зонам, де розташовується комерція: ресторани, магазини, кафе, сад. Вище комплекс готельних апартаментів з атріумами у дворі й експлуатованою покрівлею. Створюючи цю локацію, я надихнувся будівлями на Максиміліанштрасе в Мюнхені – схоже планування, такий же вигляд на внутрішній сад, такі ж атріуми», – розповів забудовник.

Крім цього, в рамках проєкту буде зведено підземний паркінг і проведені протизсувні роботи в районі колишнього «Жовтневого палацу».

Як відомо, бізнес Ніконова став активно розвиватися за часів мерства Олександра Омельченка, перші його проєкти були реалізовані саме тоді. Але й при інших мерах компанія Ніконова тільки нарощувала оберти.

Ігор Ніконов є партнером бізнесмена Вадима Столара, якого ЗМІ називають «сірим кардиналом столиці».