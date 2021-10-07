Відомий забудовник закликав поліцію заганяти автовласників у паркінги, які коштують $23 тис.

Ігор Ніконов переконаний, що люди почнуть купувати паркінги, коли поліція штрафуватиме їх за неправильну парковку

Вирішити проблему з паркуванням у столиці можна шляхом будівництва платних паркінгів у багатоквартирних житлових будинках. Таку думку висловив в інтерв’ю виданню «Мінфін» відомий забудовник, засновник компанії KAN Development Ігор Ніконов.

Він скаржиться, що забудовники не хочуть зводити паркінги, оскільки люди їх не купують. «Ніхто не будуватиме паркінги, доки люди не почнуть за них платити. Це велика проблема. Наприклад, ми будуємо паркінги відповідно до нормативів, але інвестори, особливо ті, хто здає житло в оренду, їх не купують. У деяких будинках ми вже продаємо квартири тільки в пакеті з паркінгом», – сказав Ніконов.

Співвласник компанії KAN Development Ігор Ніконов був першим заступником голови КМДА до 2015 року

Слід зазначити, що коштують паркінги недешеве. За словами Ніконова, це тому, що їх собівартість висока. «Недешево, але і їх собівартість теж висока. Пряма собівартість паркомісця у підземному паркінгу – $22–23 тис. Ті, хто продає за $15–20 тис., просто йдуть у мінус. Але для них краще продати за такою ціною, ніж не продати взагалі», – розповів Ніконов.

У житлових комплексах, що будує KAN Development, теж не всі паркінги продаються, зізнався він.

Проте, Ніконов переконаний, що згодом люди почнуть купувати дорогі паркінги. «Рано чи пізно, коли поліція почне прибирати машини за неправильні парковки та штрафувати, люди почнуть думати і про це. Згодом зміниться і культура поведінки, як це відбувалося на Заході», – впевнений забудовник.

Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

На офіційних паркувальних майданчиках столиці розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування. Вони є частиною комплексної програми міста із витіснення з вулиць нелегальних паркувальників.

Кияни скаржаться, що запаркувати авто біля будинку тепер коштує чималих грошей.