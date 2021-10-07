Відомий забудовник назвав актуальну собівартість квадратного метра у столиці

До кінця року ціни на житло в Києві зростуть ще на 10−15%

Собівартість квадратного житла в Києві дуже висока. Зокрема, квадрат житла, що зводить компанія KAN Development, становить понад $1,1 тис. Про це в інтерв’ю виданню «Мінфін» повідомив відомий забудовник, засновник компанії KAN Development Ігор Ніконов.

«У нас собівартість дуже висока – понад $1100. Якщо ж сюди додати інфраструктурні об'єкти, школи, дитячі садки, які не є бізнесом, – то вона ще вища», – зазначив він.

За його словами, на ціни на житло найбільше впливають два фактори: подорожчання будматеріалів і зростання заробітної плати.

«Ціни на будматеріали дійсно зросли, на деякі – до 50%. Скло не просто подорожчало, воно зовсім зникло з ринку, коли декілька заводів у Європі зупинилися на реконструкцію. З огляду на популярність цього матеріалу, черги на нього великі і, відповідно, ціна захмарна. І якщо, наприклад, метал у вартості повинен відкотитися трохи назад, то зі склом так не вийде, дефіцит триватиме ще дуже довго. Плюс на ціну квадратного метра впливає і заробітна плата. За останні два роки вона збільшилася приблизно на 40%, і ця тенденція триває», – сказав Ніконов.

З огляду навіть на ці два фактори, він прогнозує, що ціни на житло в Києві продовжать зростати і до кінця року збільшаться орієнтовно на 10−15%.

Як відомо, бізнес Ніконова став активно розвиватися за часів мерства Олександра Омельченка, перші його проєкти були реалізовані саме тоді. Але й при інших мерах компанія Ніконова тільки нарощувала оберти.

Нагадаємо, ціни на первинне житло в Києві продовжують зростати. Станом на 1 жовтня середня вартість квадратного метра нового житла у столиці складає 33 тис. грн.

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