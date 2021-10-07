У Києві з’являться 12 перехоплюючих паркінгів на 3,5 тис. авто

Місто шукає та заохочує інвесторів для зведення паркінгів

Київ створює систему перехоплюючих паркінгів. Триває робота над першою чергою – з 12 паркінгів на майже 3,5 тисячі авто. П’ять із цих паркінгів уже працюють. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час презентації основних напрямків концепції транспортної та паркувальної політики Києва.

«Для того, щоб люди, які приїздять у тому числі з передмість, більш охоче користувалися громадським транспортом, ми створюємо перехоплюючі паркінги. Вже триває робота над першою чергою – з 12 паркінгів на майже 3,5 тисячі авто. Насамперед, ми облаштовуємо їх на в’їздах у місто. Вже працюють 5 таких паркінгів: на Видубичах, Академмістечку, Червоному Хуторі, на проспекті Глушкова, на Сирці», – повідомив мер.

За його словами, місто шукає та заохочує інвесторів для зведення паркінгів, оскільки це має бути вигідно – щоб паркінги не стояли порожніми.

Сьогодні розробляються проєкти будівництва паркінгів на:

вулиці Володимирській,

Володимирському проїзді,

Європейській площі,

біля Олександрівської лікарні.

«На зведення останнього (біля лікарні) вже триває інвестиційний конкурс», – сказав Кличко.

Окрім облаштування місць для паркування на вулицях, місто продовжить будівництво паркінгів – підземних та багаторівневих наземних. І вже кілька таких проєктів були успішно реалізовані.

«Наприклад, збудували підземний паркінг біля Велотреку. Сьогодні там всі паркомісця зайняті і вдень, і вночі. І якщо спочатку щомісячна вартість паркомісця складала 400 гривень, то сьогодні – 4 тисячі гривень. І вільних місць немає, – повідомив мер столиці. – Ми звели та відкрили багаторівневий паркінг біля Зоопарку – на 435 паркомісць. У вихідні ним користуються близько 1000 автівок за день. Навпроти, разом з бізнесом, ми облаштували іще велику зручну відкриту парковку. Бо, як побачили на прикладі Зоопаркінгу, попит на паркомісця перевищує пропозицію. Таким чином ми звільнили вулицю Зоологічну, де не можна було проїхати через припарковані скрізь автівки. Та смугу громадського транспорту на проспекті Перемоги – де завжди залишали авто відвідувачі зоопарку. Також, біля парків та зон відпочинку, які ми капітально ремонтуємо, ми облаштовуємо паркувальні майданчики для відвідувачів. А будівництво багаторівневих та підземних паркінгів – це той досвід, який ми плануємо втілити по всьому місту».

Кличко також зазначив, що за статистикою третина автомобілів, які стоять у заторах, – це ті, які шукають паркомісце. Проблему створюють автівки, хаотично припарковані в недозволених місцях – вздовж доріг, на смугах громадського транспорту, деякі – навіть на другій смузі руху.

«А особливо «талановиті» примудряються залізти на частину тротуару – навіть там, де є сфери або стовпчики. Припарковані з порушенням авто не дають нормально проїхати іншим автомобілям, швидким, спецавто екстрених служб. Вони заважають пішоходам на переходах та тротуарах, заважають вчасно прибирати вулиці від бруду та снігу. Єдиний ефективний метод боротьби з цим – евакуація автівок порушників. Міські вулиці мають бути зручними для всіх. Тому ми продовжимо евакуацію авто, що грубо порушують правила паркування, заважають руху транспорту і пішоходів», – підкреслив Кличко.

Він зазначив, на підставі чого відбувається евакуація автомобілів з вулиць: перешкоджання руху пішоходів, велосипедів і авто на пішохідних переходах та тротуарах, велодоріжках, на зупинках та смугах громадського транспорту, трамвайних коліях, на естакадах, мостах і тунелях, на перехрестях та виїздах із дворів, на зонах дорожніх робіт.

Також Кличко нагадав, що місто почало встановлювати обмежувальні напівсфери та стовпчики, щоб упередити паркування на тротуарах та пішохідних зонах. На багатьох вулицях, переважно в центрі, вже захистили понад 80 кілометрів тротуарів. На в’їздах у пішохідні зони встановлюють також боларди.

Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

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