Відсьогодні припинено рух швидкісного трамвая. Киянам пропонують інший транспорт

З 2 червня до 15 серпня закрито рух трамваїв №1 і №3

Організовано роботу трамвая №2 та тимчасових автобусних маршрутів

Із 2 червня орієнтовно до 15 серпня року рух трамваїв маршрутів №1 та №3 закрито у зв’язку із капітальним ремонтом шляхопроводу на перетині вул. Борщагівської та вул. Вадима Гетьмана.

На цей період комунальне підприємство «Київпастранс» організував роботу трамвая №2 та тимчасових автобусних маршрутів, а саме:

трамвайний маршрут № 2 «Проспект Академіка Корольова – станція «Ромена Роллана» за наступною схемою: просп. Академіка Корольова – вул. Симиренка – б-р Кольцова – вул. Володимира Покотила – просп. Леся Курбаса;

тимчасовий автобусний маршрут № 1-Т «Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна» за наступною схемою: вул. Симиренка – вул. Сім’ї Сосніних – б-р Кольцова – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Зодчих (у зворотному напрямку вул. Володимира Покотила) – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна;

тимчасовий автобусний маршрут № 3-Т «Кільцева дорога – вул. Старовокзальна»: просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна.

Інтервали руху в будні дні:

маршрут № 1-Т – 2-3 хв у години пік, 5-6 хв у інший час;

маршрут № 3-Т – 1-2 хв у години пік, 5 хв у інший час.

Інтервал на вихідних:

маршрут № 1-Т – 4-6 хв;

маршрут № 3-Т – 4-6 хв.

Як повідомлялося, з 2 червня до 15 серпня буде закрито рух швидкісного трамвая від станції «Старовокзальна» до станції «Гната Юри».