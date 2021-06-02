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    Відсьогодні припинено рух швидкісного трамвая. Киянам пропонують інший транспорт

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    З 2 червня до 15 серпня закрито рух трамваїв №1 і №3 - Відсьогодні припинено рух швидкісного трамвая. Киянам пропонують інший транспорт
    З 2 червня до 15 серпня закрито рух трамваїв №1 і №3
    Фото з відкритих джерел

    Організовано роботу трамвая №2 та тимчасових автобусних маршрутів

    Із 2 червня орієнтовно до 15 серпня року рух трамваїв маршрутів №1 та №3 закрито у зв’язку із капітальним ремонтом шляхопроводу на перетині вул. Борщагівської та вул. Вадима Гетьмана.

    На цей період комунальне підприємство «Київпастранс» організував роботу трамвая №2 та тимчасових автобусних маршрутів, а саме:

    • трамвайний маршрут № 2 «Проспект Академіка Корольова – станція «Ромена Роллана» за наступною схемою: просп. Академіка Корольова – вул. Симиренка – б-р Кольцова – вул. Володимира Покотила – просп. Леся Курбаса;

    • тимчасовий автобусний маршрут № 1-Т «Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна» за наступною схемою: вул. Симиренка – вул. Сім’ї Сосніних – б-р Кольцова – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Зодчих (у зворотному напрямку вул. Володимира Покотила) – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна;

    • тимчасовий автобусний маршрут № 3-Т «Кільцева дорога – вул. Старовокзальна»: просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна.

    Інтервали руху в будні дні:

    • маршрут № 1-Т – 2-3 хв у години пік, 5-6 хв у інший час;
    • маршрут № 3-Т – 1-2 хв у години пік, 5 хв у інший час.

    Інтервал на вихідних:

    • маршрут № 1-Т – 4-6 хв;
    • маршрут № 3-Т – 4-6 хв.

    Як повідомлялося, з 2 червня до 15 серпня буде закрито рух швидкісного трамвая від станції «Старовокзальна» до станції «Гната Юри».

    Теги: Київ громадський транспорт дороги ремонт кияни Київпастранс
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    Відсьогодні припинено рух швидкісного трамвая. Киянам пропонують інший транспорт