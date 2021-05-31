До середини серпня закривається рух швидкісного трамвая

Рух трамвая буде закрито від станції «Старовокзальна» до станції «Гната Юри»

Триває ремонт вулиці Борщагівської

Із 2 червня до 15 серпня буде закрито рух швидкісного трамвая від станції «Старовокзальна» до станції «Гната Юри». Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

Це пов’язано із капітальним ремонтом вулиці Борщагівської у Солом’янському районі. Зокрема, тут заплановано влаштувати гідроізоляцію мостової споруди в межах трамвайного полотна та посадкової платформи.

На час виконання робіт будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, про які буде повідомлено окремо.

Замовником капітального ремонту є комунальна корпорація «Київавтодор». Корпорація має забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт, а також вільний та безпечний рух пішоходів і транспортних засобів.

Як повідомлялося, наразі на вулиці Борщагівській триває капітальний ремонт.

Також Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги(автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

В кінці квітня розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого через залізницю.

5 травня на проспекті Степана Бандери розпочався новий етап капітального ремонту магістралі.

До слова, Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно посадовця комунальної корпорації «Київавтодор» за фактом закупівлі снігоплавильних машин за завищеними цінами.