Вартість проїзду в метро для приїжджих може стати вищою, ніж для киян

Столична влада шукає компромісні варіанти підвищення вартості проїзду у громадському транспорті

Бюджетна комісія Київради вивчає питання підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці. Про це повідомив депутат Київради, заступник голови Постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Тарас Козак (фракція «Голос») в інтерв’ю «Вечірньому Києва».

Оскільки сьогодні ціни на все зростають, то, на його думку, має зростати і вартість проїзду у громадському транспорті і, зокрема, в метро. «Тому я за те, щоб після аналізу фінансової діяльності підприємства встановити вартість проїзду, яка вивела би його на беззбитковість», – сказав Козак.

Депутат нагадав, що ціна на проїзд у метро в Києві є дотаційною. «Враховуючи те, що підземкою користується велика кількість приїжджих, доцільно було би для них зробити вищою вартість квитка, а для киян, через картку киянина, встановити певні пільги. Також надавати їх людям, які постійно працюють в Києві і, відповідно, наповнюють бюджет міста», – вважає Козак.

Депутат зазначив, що бюджетна комісія зараз вивчає це питання, і незабаром будуть запропоновані зважені рішення.

За словами Козака, існує й інший можливий варіант розв’язання цієї проблеми. «Кабмін та парламент повинні вирішити питання компенсації місцевим бюджетам проїзду пільговиків. Відповідне звернення до центральної влади Київрада ухвалила на минулому пленарному засіданні. Якщо нас почують, то вартість проїзду в метро підніматися не буде», – сказав він.

Нагадаємо, 13 травня працівники «Київського метрополітену» і «Київпастрансу» оприлюднили звернення до Київради та мера Віталія Кличка, в яких виклали детально свої вимоги.

Зокрема, у зверненні метрополітену йдеться про скорочення пасажиропотоку, вимушене переведення частини працівників на чотириденний робочий день та економічно обґрунтовану вартість проїзду одного пасажира близько 20 гривень.

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