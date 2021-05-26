Як правильно перевозити моноколеса та самокати: роз’яснення Київського метрополітену

Моноколеса можна перевозити так, як вони є

Самокати рекомендовано складати, а за великі доплачувати

Моноколеса та самокати також потрібно перевозити на далекі відстані, тому в Київському метрополітені підготували правила щодо транспортування цих засобів для пересування.

Представники спільноти легкого персонального транспорту і метрополітену провели зустріч, за результатами якої підготували такі правила:

моноколеса мають перевозитись, як вони є.

самокати, що складаються, рекомендовано складати. Ті, що понад 120 см за сумою вимірів, додатково оплачуються;

речі понад 200 см заборонено перевозити;

за бажанням проходити із самокатом, моноколесом чи іншим багажем можна біля контролера.

«Однак важливо повідомити контролера, щоб факт оплати проїзду та багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив факт оплати проїзду, вас попросять оплатити повторно», – зазначали у пресслужбі метрополітену.

Також, згідно із правилами, кататися по платформі заборонено, адже це може призвести до травмувань.

«Ми будемо пропонувати необхідні зміни до правил для остаточного врегулювання всіх моментів. І готуємо спільну інформаційну кампанію для наших пасажирів», – повідомила заступниця керівника метрополітену Наталія Макогон.

Раніше повідомлялось, що Київський метрополітен дозволить безплатно провозити спортивний інвентар.

Також нагадаємо, що дефібрилятори в київському метро розмістили у вільному для пасажирів доступі. 33 одиниці обладнання, що знаходилися в касах підземки, переміщено на платформи та в касові зали для вільного доступу пасажирів.

Звертаємо увагу, що вартість проїзду в метро для приїжджих може стати вищою, ніж для киян. Транспортники зазначають, що існуючі тарифи 8 грн вичерпали себе та створюють колосальні борги для підприємств.