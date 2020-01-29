Викинув собаку з 12 поверху: у столиці судитимуть живодера



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Живодеру загрожує позбавлення волі на строк до 8 років

Мешканцю Києва вручено письмове повідомлення про підозру у жорстокому поводженні з твариною, яке призвело до її загибелі, вчиненому з особливою жорстокістю та у присутності малолітніх дітей.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Подія сталася у березні 2019 року на території Оболонського району столиці.

Як встановлено досудовим розслідуванням, підозрюваний, перебуваючи у своїй квартирі, під час конфлікту зі співмешканкою, діючи умисно, цілеспрямовано, цілковито усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у присутності своїх малолітніх дітей схопив собаку породи бівер-йоркшерський тер’єр та з метою вбивства тварини викинув її з вікна квартири, розташованої на дванадцятому поверсі.

Від отриманих травм тварина загинула.

Правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 КК України.

Інкримінований злочин відноситься до категорії тяжких, а живодеру загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Зазначимо, що з серпня 2017 року в Україні діє закон про посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

За знущання над тваринами суди можуть накладати штраф від 3400 до 5100 грн. У разі колективних знущань або повторного випадку знущання штраф збільшують до 8500 грн або застосовують до кривдника адмінарешт до 15 діб. За вбивство тварини загрожує обмеження позбавлення волі від шести місяців до 3 років.