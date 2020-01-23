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    Поліція у Запоріжжі затримала нелюда, який кинув собаку з мосту

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    Поліція затримала живодера&nbsp; - Поліція у Запоріжжі затримала нелюда, який кинув собаку з мосту
    Поліція затримала живодера 
    Фото: Нацполіція

    Волонтери врятували собачку та відвезли її до клініки

    У Запоріжжі затримали чоловіка за підозрою у жорстокому поводженні з тваринами. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Запорізькій області.

    Так, 21 січня в інтернеті з’явилися публікації, що невстановлена особа, знаходячись на мосту по вул. 12 Квітня у місті Запоріжжя, кинула собаку з мосту на залізничну колію та залишила там. Крім цього, 22 січня з відповідною заявою до Вознесенівського відділення поліції звернулась місцева жителька.

    Співробітники поліції провели оперативно-пошукові заходи та встановили, що кримінальне правопорушення скоїв чоловік, 1979 року народження.

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    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування. 

    Зазначимо, що волонтери підібрали собачку і відвезли її до ветеринарної клініки. Пізніше в мережі з’явилося відео порятунку домашньої тварини. Як повідомляють в Telegram-каналі Це Запоріжжя рятівником китайського чубатого, яку волонтери вже назвали Адель, є Ніна Розовская. Вона за кілька секунд до проходження поїзда забрала собачку з залізничних шляхів.

    Раніше повідомлялося, що харківські волонтери рятують 50 хворих папуг, яких знайшли у лісі.

    Також нагадаємо, що у Києві судитимуть чоловіка за вбивство собаки. Щодо чоловіка порушили справу за статтею 299 (Жорстоке поводження з тваринами, що відноситься до хребетних, вчиненого умисно, що призвело до загибелі тварини) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

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