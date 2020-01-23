Поліція у Запоріжжі затримала нелюда, який кинув собаку з мосту



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Поліція затримала живодера Фото: Нацполіція

Волонтери врятували собачку та відвезли її до клініки

У Запоріжжі затримали чоловіка за підозрою у жорстокому поводженні з тваринами. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Запорізькій області.

Так, 21 січня в інтернеті з’явилися публікації, що невстановлена особа, знаходячись на мосту по вул. 12 Квітня у місті Запоріжжя, кинула собаку з мосту на залізничну колію та залишила там. Крім цього, 22 січня з відповідною заявою до Вознесенівського відділення поліції звернулась місцева жителька.

Співробітники поліції провели оперативно-пошукові заходи та встановили, що кримінальне правопорушення скоїв чоловік, 1979 року народження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.

Зазначимо, що волонтери підібрали собачку і відвезли її до ветеринарної клініки. Пізніше в мережі з’явилося відео порятунку домашньої тварини. Як повідомляють в Telegram-каналі Це Запоріжжя рятівником китайського чубатого, яку волонтери вже назвали Адель, є Ніна Розовская. Вона за кілька секунд до проходження поїзда забрала собачку з залізничних шляхів.

Раніше повідомлялося, що харківські волонтери рятують 50 хворих папуг, яких знайшли у лісі.

Також нагадаємо, що у Києві судитимуть чоловіка за вбивство собаки. Щодо чоловіка порушили справу за статтею 299 (Жорстоке поводження з тваринами, що відноситься до хребетних, вчиненого умисно, що призвело до загибелі тварини) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до трьох років.