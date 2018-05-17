Викрадачів бізнесмена у Києві взято під варту без права на заставу

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Затримання викрадачів бізнесмена

Зловмисниками виявилися уродженці Донецької області та Республіки Дагестан

Оголошено про підозру та обрано запобіжні заходи двом чоловікам, які посеред дня у Києві викрали бізнесмена з метою вимагання викупу за його звільнення. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Так, 12.05.2018 поблизу одного із будинків у Голосіївському районі столиці троє зловмисників, застосовуючи фізичний та психологічний тиск, проти волі 29-річного чоловіка, перевезли останнього в невідоме місце та вимагали від його близьких 50 тис. доларів США за звільнення», - нагадують у прокуратурі.

В подальшому потерпілого продовжили утримувати в одному із будинків столиці.

Завдяки злагодженим та професійним діям співробітників Голосіївського управління поліції місцезнаходження заручника вдалося встановити, а двох з його викрадачів затримати у ході спецоперації.

Зловмисниками виявилися уродженці Донецької області та Республіки Дагестан. На даний час їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 189 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Проводяться слідчо-оперативні заходи, направлені на встановлення місцезнаходження третього співучасника злочину.

Досудове розслідування триває.