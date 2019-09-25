Поліція Київщини заявила про готовність до зустрічі паломників-хасидів у «Борисполі»



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У «Борисполі» працює ситуаційний центр поліції, покликаний швидко реагувати і здійснювати комунікацію між підрозділами й службами аеропорту для безпечної зустрічі та подальшого відправлення паломників

Вчора на території міжнародного аеропорту «Бориспіль» відбулися тренування поліцейських під командуванням т.в.о. заступника начальника поліції області Майї Бреславської. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Навчання спрямовані на забезпечення безпечної зустрічі паломників-хасидів, які прибувають в Україну на святкування іудейського нового року.

Правоохоронці відпрацювали заходи з швидкого реагування на правопорушення, мінімізацію їх ризиків у разі виникнення та запобігання здійсненню більш тяжких злочинів.

Відточували майстерність та вдосконалювали власні навички поліцейські аеропорту та Бориспільського району, працівники полку поліції особливого призначення, вибухотехнічного та кінологічного відділів, а також управління патрульної поліції Київщини.

Також, на території аеропорту «Бориспіль» розпочав роботу ситуаційний центр поліції, який покликаний оперативно реагувати і здійснювати комунікацію між підрозділами й службами аеропорту з метою безпечної зустрічі та подальшого відправлення паломників.

Нагадаємо, для забезпечення публічного порядку під час святкування єврейського Нового року в Умані прибув зведений загін поліцейських, який налічує понад 550 працівників поліції з 12 областей України.

Україна очікує до 20 тисяч паломників-хасидів

У 2019 році Рош ха-Шана припадає на вечір 29 вересня. Цього разу ортодоксальні євреї відмічають ювілейний 5780-й Новий рік. Свято триватиме два дні - до вечора 1 жовтня.