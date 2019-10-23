Викрадення малюка в Коцюбинському: автомобіль вже затримали



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Водій затриманого автомобіля дає покази слідчим Фото: поліція Київської області

Саму дитину правоохоронці ще не знайшли

Правоохоронці знайшли автомобіль, на якому викрали дитину в селищі Коцюбинському.

Про це повідомляє поліція Київської області.

«Легковик, на якому викрали дитину в смт. Коцюбинське знайдено. О 15:20 дано відбій по поліцейському плану-перехоплення. Авто по орієнтуванню зупинила патрульна поліція Києва», - заявили в поліції.

Зазначається, що водій дає покази слідчим. Кримінальна поліція Київської області проводить пошукові заходи для встановлення місцезнаходження викрадачки та малюка.

Раніше повідомлялося, що 23 жовтня у смт Коцюбинське, що під Києвом, невідома жінка викрала тримісячного хлопчика в матері та повезла на авто в невідомому напрямку.

Поліції відомо, що одинока мати напередодні познайомилася із нібито волонтерами, які запропонували обміняти дитячі речі. Не вбачаючи небезпеки, жінка дала потримати дитину зловмисниці, яка раптово схопила хлопчика і втекла на легковику сріблястого кольору.