У Києві затримали педофіла, який лякав дітей в шкільних туалетах



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Педофілом виявився 28-річний чоловік, який до кримінальної відповідальності раніше не притягувався Фото: facebook.com/anastasiia.grigoruk

Два випадки розпусних дій щодо учнів сталися в школах на Подолі

У Києві правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, який розбещував малолітніх дітей у приміщенні школи.

Про це 21 жовтня повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

«До Подільського управління поліції звернулась директор школи із повідомленням про те, що невідомий проник у приміщення туалету та вчинив розпусні дії на відносно малолітнього учня», - заявили в поліції.

Поліцейським вдалось встановити, що правопорушник, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, у присутності 6-річної дитини оголив свій статевий орган та намагався вчинити розпусні дії. Хлопчик відштовхнув незнайомця та вибіг у коридор.

«Водночас до поліції звернулись батьки учня іншої школи із заявою про те, що того дня за аналогічних обставинах невідомий намагався вчинити розпусні дії по відношенню до їх 8-річного сина. Школяр одразу залишив туалетну кімнату, а чоловік зник», - повідомив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.

Проведеними розшуковими заходами співробітники ювенальної превенції встановили особу та затримали зловмисника. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець, який до кримінальної відповідальності раніше не притягувався.

За вказаними фактами розпочате кримінальне провадження за частиною четвертою статті 152 (Зґвалтування) та частиною другою статті 156 (Розбещення неповнолітніх), Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

«Задля об’єктивного розслідування кримінального провадження перевіряються покази заявників та затриманого, а також встановлюються усі обставини подій. Підозрюваний перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Києва», - повідомили в поліції.

Раніше у соцмережі сестра постраждалого від дій педофіла хлопчика розповіла подробиці інциденту, який стався у школі №123 в Подільському районі столиці.

Нагадаємо, у Києві взято під варту 43-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії стосовно малолітніх дітей у медичних закладах Деснянського району столиці. Зловмисник у приміщенні медичних закладів оголяв статеві органи в присутності дітей.