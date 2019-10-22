Суд арештував педофіла, який орудував в київських школах



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Внаслідок дій педофіла постраждали двоє учнів початкових класів Фото: прокуратура Києва

17 жовтня зловмисник проник до двох навчальних закладів у Подільському районі столиці

Київською місцевою прокуратурою №7 повідомлено про підозру 27-річному чоловіку у розбещенні малолітніх осіб та здійсненні замаху відносно них дій сексуального характеру.

Про це 22 жовтня повідомила пресслужба прокуратури міста Києва.

«Встановлено, що 17 жовтня зловмисник проник до двох навчальних закладів у Подільському районі столиці, де в приміщеннях туалетів здійснював дії сексуального характеру відносно малолітніх хлопчиків. Внаслідок вказаних дій постраждали двоє учнів початкових класів», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами проведених розшукових заходів співробітники ювенальної превенції встановили особу зловмисника та затримали його.

Наразі за погодження місцевої прокуратури чоловіку повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 15 ч.2, ч. 4 ст. 152 та ч.2 ст. 156 КК України.

До Подільського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Пізніше прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець повідомила, що суд ухвалив взяти зловмисника під варту.

«Подільський райсуд м. Києва задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №7. Строк дії ухвали про тримання під вартою суд визначив до 20 грудня», - зазначила Максимець, яку цитує УНН.

Раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали молодого чоловіка, який розбещував дітей у шкільних туалетах.

Зокрема поліцейські встановили, що правопорушник, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, у присутності 6-річної дитини оголив свій статевий орган та намагався вчинити розпусні дії. Хлопчик відштовхнув незнайомця та вибіг у коридор.

Також до поліції звернулись батьки учня іншої школи із заявою про те, що того ж дня при аналогічних обставинах невідомий намагався вчинити розпусні дії по відношенню до їх 8-річного сина.