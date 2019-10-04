Викрито схему, за якою в Україну поза митним контролем ввезено товарів на 150 млн грн



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Під час обшуків вилучено документи так званої тіньової бухгалтерії, печатки підприємств та кошти Фото: Прокуратура Києва

Злочинну діяльність виявила столична прокуратура спільно з ДФС

Прокуратурою Києва спільно із слідчим та оперативним підрозділом Державної фіскальної служби виявлено та задокументовано злочинну діяльність групи осіб, які сприяли контрабандному ввезенню на територію України товарів поза митним контролем з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Так, група осіб розробила та організувала схему власного незаконного збагачення шляхом прийняття замовлень від різних суб’єктів господарювання на поставку на територію України контрабандним шляхом товарів різного призначення, як правило з Китайської Народної Республіки. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Оскільки ніякого документального оформлення цих господарських операцій не проводилось, підприємці уникали сплати необхідних митних платежів та податків, а оплачували лише винагороду зазначеній групі осіб за вказані послуги.

Злочинна діяльність здійснювалася у найбільших регіонах країни, зловмисники мали розгалужену систему осередків на території Києва, Дніпропетровської, Львівської, Одеської, Харківської та Хмельницької областей, де розташовувались пособники із необхідною інфраструктурою (складськими приміщеннями, транспортом, та тіньовими офісами).

У ході розслідування шляхом проведення комплексу слідчих та оперативних дій задокументовано виконавців та замовників вказаних неправомірних послуг, встановлено орієнтовані обсяги товарообороту, який упродовж 2018-2019 років за попередніми підрахунками склав близько 150 млн грн.

Також під час обшуків, які проведено у містах Київ та Харків, Харківській та Одеській областях, вилучено документи так званої тіньової бухгалтерії, печатки підприємств та кошти на суму 579 тис. доларів США та 16,5 тис. грн.

Досудове розслідування триває, після проведення дослідження вилучених документів «тіньової бухгалтерії» та інших процесуальних дій буде надано правову оцінку діям вищезазначеної групи осіб та підприємців.