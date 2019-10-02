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    Замість 26 митниць в Україні буде 16, - Нефьодов

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    Замість 26 митниць в Україні буде 16, - Нефьодов

    За словами голови Державної митної служби, також лишаються окремо лабораторія і кінологічний центр (там питання акредитації та сертифікації, тому їх зливати важко дуже)

    У межах реформування митної сфери в Україні кількість митниць скоротять до 16. Про це повідомив голова Державної митної служби України Максим Нефьодов у Facebook.

    «Наступний крок у створенні нової митниці - сьогодні Кабмін затвердив регіональну структуру. Замість 26 митниць буде 16, а також лишаються окремо лабораторія і кінологічний центр (там питання акредитації та сертифікації, тому їх зливати важко дуже)», - прокоментував він рішення уряду.

    За словами Нефьодова, ці зміни потрібні для кількох речей.

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    «Початок боротьби із «феодалізмом», коли кожна митниця - окреме князівство, зі своїми правилами, опорою на місцевих очільника ОДА, поліцейського, прокурора, СБУ-шника, ДБР-івця і т.д.; економія на адміністративних витратах - посади будемо перерозподіляти на користь оперативного складу, почнемо вчитись централізовувати всі функції підтримки; логістична оптимізація - для суттєвої кількості митних постів зменшиться відстань до центру; створення Координаційно-моніторингової митниці, де ми почнемо накопичувати досвід і функції нагляду, створювати центри компетенцій по складним і ризиковим групам товарів, моніторингові групи для аналізу даних з кордонів, перегляду інформації з камер, ваг, сканерів тощо», - розповів голова митної служби.

    За його словами, це проміжна структура, на якій відпрацюють етапи шляху, «який треба буде пройти наступного року для переходу на єдину юридичну особу».

    «Наступні кроки - призначення в.о. керівників митниць, реєстрація юр.осіб, початок переведення людей в регіонах», - зазначив Нефьодов.

    Як повідомлялось, 16 липня Міністерство юстиції зареєструвало в Єдиному держреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій нову Митну службу, головою якої є Максим Нефьодов.

    Зазначимо, на початку березня уряд схвалив запуск поділу Державної фіскальної служби на Державну митну службу і Державну податкову служу. За результатами конкурсу головою Державної податкової служби був призначений Сергій Верланов.

    Раніше повідомлялося, що Нефьодов хоче перевести Державну митну службу «на контракт»

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