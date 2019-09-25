Нефьодов пропонує повернути ліміт 150 євро на посилки з-за кордону



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Процедура оплати мита та податків з отриманих посилок, вартість яких перевищує 100 євро, є надто складною, зазначив Нефьодов

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що зменшення ліміту на безподаткове пересилання посилок до України з-за кордону до 100 євро було неефективним, тому він частково підтримує ідею повернення ліміту у 150 євро.

Про це Нефьодов повідомив в інтерв’ю «5 каналу».

«У якійсь перспективі я б виступав за повернення ліміту у 150 євро, але з одночасною зміною механізму оформлення посилок взагалі», — повідомив Нефьодов.

Він вказав, що наразі процедура оплати мита та податків з отриманих посилок, вартість яких перевищує 100 євро, є надто складною. Так, для того, аби отримати таку посилку, громадянину потрібно звернутися до митниці, подати декларацію, яка досі існує у паперовій формі.

«Я не можу собі уявити людину, яка самостійно поїде на митницю, оформить митну декларацію для того, аби заплатити 100 гривень мита. Відповідно, треба наймати митного брокера, а його послуги у рази перевищують витрати на це мито», — констатував Нефьодов.

За його словами, наразі система сплати мит з посилок є неефективною: держава отримує мит та податків з посилок набагато менше, ніж витрачає на підтримання роботи митниць. Тому голова Держмитслужби пропонує спростити процес оплати мита з посилок, перевівши його в електронну форму. При цьому Нефьодов виступає за збільшення ліміту на вартість таких посилок.

З 1 липня ліміт на неоподатковувану вартість товарів у міжнародних поштових відправленнях знизився до 100 євро.