Віртуальні тури Києвом стали реальністю: створено новий туристично-культурний хаб

На порталі хабу можна дізнатись про туристичні локації, актуальні події та отримати іншу корисну інформацію

23 грудня відбулась презентація нового туристично-культурного хабу Києва. Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич.

«Впровадження цифровізації та інформаційних технологій є одним із основних напрямів розвитку туризму. Київ активно йде шляхом діджиталізації, у тому числі, галузей креативної економіки і туризму. Використовуються новітні технології щодо оцифрування локацій, створення 3D-турів, елементи доповненої реальності», – розповів Петро Оленич.

На порталі guide.kyivcity.gov.ua можна дізнатись про туристичні локації, актуальні події та отримати іншу корисну інформацію: про туристично-інформаційні центри, карту метро, міський транспорт тощо.

Новий хаб є інклюзивним – для людей із порушеннями зору доступні різні версії сайту.

Також на порталі представлені 3D-тури. Користувачі можуть віртуально побувати в таких локаціях:

київський зоопарк;

станція метрополітену «Золоті Ворота»;

печери Києво-Печерської Лаври;

пішохідно-велосипедний міст;

музей «Золоті Ворота»;

парк «Наталка»;

музей Михаїла Булгакова;

замок Річарда Левове серце (екстер’єр) та панорама Лисої гори;

Пейзажна алея;

інтер’єри приміщення КМДА та інших локаціях.

«Covid змінив користувацьку історію, саме тому ми створили цифрову візитівку міста з актуальним контентом, який допоможе ознайомитись із туристичними магнітами до поїздки», – розповів директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Олег Половинко.

Кураторка проєкту цифровізації за напрямами туризм, культура, спорт Олена Чернега зазначила, що туристичні дестинації активно використовують цифровізацію як інструмент для покращення репутаційного менеджменту. Виокремлюючи наявність міських туристичних порталів, мобільних додатків, діджитал каналів, інтеграції із геоінформаційними системами.

«Дуже символічно, що вже у назві нового хабу присутнє слово «культурний». Це підкреслює вагомість художньої складової у привабливості Києва як туристичної локації. Сучасні інструменти комунікації, яким стане хаб, – це саме те, чого так не вистачає муніципальній мережі культурних закладів, які створюють чудовий продукт, та про який буває не просто дізнатися навіть киянину, не кажучи вже про туриста», – розповіла директорка Департаменту культури Яна Барінова.

Також вона додала, що весь наступний рік Департамент культури планує присвятити саме промоції міської культури, використовуючи для цього всі можливі канали інформування, і перш за все – цифрові.

«Це – шлях до молодої аудиторії, шлях до іноземних гостей, шлях до європейської столичної культури», – сказала Барінова.

Нагадаємо, що команда «Київ цифровий» також оновила розділ «Афіша». У застосунку з’явився розділ «Святкові події», у якому зібрали найцікавіші новорічні та різдвяні локації та виступи.

«Ми оновили афішу цифрового міста, щоб ви не пропустили новорічні та різдвяні заходи в Києві. Вибирайте Афіша → Святкові події та плануйте цікаві вихідні», – написали на сторінці «Київ цифровий».