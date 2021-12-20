На Хрещатику з’явилась мерія в мініатюрі (фото)

Встановлено четвертий мінімакет визначних пам’яток столиці на інклюзивному туристичному маршруті

На вулиці Хрещатик, 36 у центрі Києва відкрили четверту мініскульптуру, обладнану рельєфно-тактильними табличками зі шрифтом Брайля. Нова скульптура є продовженням інклюзивного туристичного маршруту і зображає в мініатюрі адміністративну будівлю Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

У відкритті скульптури також взяли участь начальниця Управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова та голова громадської організації «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів» Володимир Петровський.

«Це вже четвертий мінімакет визначних пам’яток столиці. Раніше ми встановили макети Софійського собору, фонтана Архистратига Михаїла та пішохідно-велосипедного мосту через Володимирський узвіз. Практика створення таких 3D-макетів буде продовжена і наступного року. Зокрема, є ідея встановити такий макет біля пам’ятника засновникам Києва на Дніпровській набережній. Також розглядаються й інші видатні пам’ятки. Крім того, всі охочі можуть надати свої пропозиції до Управління туризму та промоцій та разом визначити місце для нових макетів. У наступному році передбачено створення ще чотирьох міні-скульптур», – зазначила Марина Хонда.

Скульптура обладнана тактильними табличками з написами шрифтом Брайля. Так люди з порушеннями зору можуть дізнатися інформацію про пам’ятку та «побачити її руками». Нова скульптура, як і попередні, обладнана QR-кодом, після сканування якого можна перейти на сайт Управління туризму та промоцій, де міститься вся інформація у текстовому, звуковому та відео форматі жестовою мовою. Текстова і звукова інформація доступна українською та англійською мовами.

Голова громадської організації «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів» Володимир Петровський зауважив, що нова скульптура відповідає всім вимогам для осіб із порушеннями зору, макет тактильний і безпечний. За його словами, скульптура універсальна: ознайомитися із нею можуть не тільки люди із порушеннями зору, а також – за допомогою смартфона і люди з порушеннями слуху. Крім того, на його думку, такі скульптури будуть цікаві і для людей, які не мають інвалідності.

Нагадаємо, в кінці листопада у столичному парку «Володимирська гірка» відкрили 3D-мініатюру пішохідно-велосипедного мосту із рельєфними тактильними табличками для осіб із порушеннями зору.