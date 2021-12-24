Масштабний збій у київському транспорті: квитки неможливо купити
Наразі можна скористатися лише квитками, які придбані раніше, або оплатити проїзд банківською карткою
У Києві стався збій в роботі транспортного сервісу, у зв’язку з чим неможливо придбати квитки для проїзду в громадському транспорті. Про це повідомляє комунальне підприємство «ГІОЦ».
«На жаль, стався технічний збій у транспортного сервісу. Через це тимчасово не можна купити QR-квитки або поповнити транспортні карти у застосунку. Фахівці транспортного сервісу вже все лагодять і обіцяють одразу повідомити, коли все запрацює як слід», – йдеться в повідомленні.
Наразі можна скористатися лише квитками, які придбані раніше.
У метрополітені також можна оплатити проїзд банківською карткою безпосередньо на турнікеті.
Контролери у наземному транспорті попереджені про збій і не штрафуватимуть пасажирів.
Фахівці вже докладають максимум зусиль, щоб усунути причини збоїв.
У комунальному підприємстві перепрошують за незручності.
Нагадаємо, що вже п’ять місяців, як Київ повністю відмовився від паперових талонів у громадському транспорті.
з 14 липня в Києві остаточно вийшли з обігу талони на проїзд у комунальному громадському транспорті, що можна було придбати у кондукторів. Усі поїздки тепер цифровізовано в електронні квитки.