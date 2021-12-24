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    Масштабний збій у київському транспорті: квитки неможливо купити

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    Тимчасово не можна купити QR-квитки - Масштабний збій у київському транспорті: квитки неможливо купити
    Тимчасово не можна купити QR-квитки
    фото з відкритих джерел

    Наразі можна скористатися лише квитками, які придбані раніше, або оплатити проїзд банківською карткою

    У Києві стався збій в роботі транспортного сервісу, у зв’язку з чим неможливо придбати квитки для проїзду в громадському транспорті. Про це повідомляє комунальне підприємство «ГІОЦ».

    «На жаль, стався технічний збій у транспортного сервісу. Через це тимчасово не можна купити QR-квитки або поповнити транспортні карти у застосунку. Фахівці транспортного сервісу вже все лагодять і обіцяють одразу повідомити, коли все запрацює як слід», – йдеться в повідомленні.

    Наразі можна скористатися лише квитками, які придбані раніше.

    У метрополітені також можна оплатити проїзд банківською карткою безпосередньо на турнікеті.

    Контролери у наземному транспорті попереджені про збій і не штрафуватимуть пасажирів.

    Фахівці вже докладають максимум зусиль, щоб усунути причини збоїв.

    У комунальному підприємстві перепрошують за незручності.

    Нагадаємо, що вже п’ять місяців, як Київ повністю відмовився від паперових талонів у громадському транспорті.

    з 14 липня в Києві остаточно вийшли з обігу талони на проїзд у комунальному громадському транспорті, що можна було придбати у кондукторів. Усі поїздки тепер цифровізовано в електронні квитки.

    Теги: Київ громадський транспорт метро
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    Масштабний збій у київському транспорті: квитки неможливо купити