Масштабний збій у київському транспорті: квитки неможливо купити

Наразі можна скористатися лише квитками, які придбані раніше, або оплатити проїзд банківською карткою

У Києві стався збій в роботі транспортного сервісу, у зв’язку з чим неможливо придбати квитки для проїзду в громадському транспорті. Про це повідомляє комунальне підприємство «ГІОЦ».

«На жаль, стався технічний збій у транспортного сервісу. Через це тимчасово не можна купити QR-квитки або поповнити транспортні карти у застосунку. Фахівці транспортного сервісу вже все лагодять і обіцяють одразу повідомити, коли все запрацює як слід», – йдеться в повідомленні.

Наразі можна скористатися лише квитками, які придбані раніше.

У метрополітені також можна оплатити проїзд банківською карткою безпосередньо на турнікеті.

Контролери у наземному транспорті попереджені про збій і не штрафуватимуть пасажирів.

Фахівці вже докладають максимум зусиль, щоб усунути причини збоїв.

У комунальному підприємстві перепрошують за незручності.

Нагадаємо, що вже п’ять місяців, як Київ повністю відмовився від паперових талонів у громадському транспорті.

з 14 липня в Києві остаточно вийшли з обігу талони на проїзд у комунальному громадському транспорті, що можна було придбати у кондукторів. Усі поїздки тепер цифровізовано в електронні квитки.