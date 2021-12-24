Кличко проїхався швидкісним трамваєм (фото)

Цього року побудували нову ділянку трамвайної лінії від Кисневого заводу до вулиці Гната Юри протяжність 1,6 км

У п’ятницю, 24 грудня, мер Києва Віталій Кличко перевірив, як оновлюють мережу лінії швидкісного трамваю. Про це повідомляє пресслужба міського голови.

Кличко проїхав трамваєм із депо ім. Шевченка до станції швидкісного трамвая «Індустріальна». Оглянув ділянку нової трамвайної колії від Кисневого заводу до вулиці Гната Юри, завершення будівництва нових зупинок на станціях «Жолудєва» та «Булгакова» і ремонт станції «Індустріальна».

«Сьогодні ми перевіряємо фактично нову ділянку трамвайної лінії від Кисневого заводу до вулиці Гната Юри, яку побудували цього року. Її протяжність 1,6 км. Тут уклали рейки та шпали, збудували дренажну систему. Оновили зовнішнє освітлення і контактну мережу. Вздовж трамвайної лінії тепер – нові пішохідні переходи, які повністю відповідають потребам маломобільних груп населення», – сказав мер.

Кличко зазначив, що сьогодні на ділянці вже збудували три станції: «Генерала Потапова», «Бульвар Кольцова» та «Зодчих». А днями – до кінця року – завершать роботи також на станціях «Жолудєва» і «Булгакова».

Станції мають сучасний дизайн, зручну навігацію, інформаційні табло, систему LED освітлення навісів. Передбачене й встановлення турнікетної групи з можливістю оплати проїзду як смартфоном, одноразовим QR-квитком, банківською карткою, так і за допомогою електронного квитка для всіх видів транспорту.

Також врахували потреби маломобільних груп населення: влаштували пандуси для зручного підходу на підвищенні платформи, передбачили окремий вхід до турнікетів, поклали тактильну плитку для орієнтації людей з вадами зору. Для зручності пасажирів встановили лави, а для безпеки – між платформами облаштували огородження з LED підсвіткою. На кожній станції влаштували інтерактивний пішохідний перехід через трамвайні колії, який реагує на наближення трамвайного потягу та світловими сигналами допомагає пасажиру зорієнтуватися.

На станції швидкісного трамвая «Індустріальна» здійснили комплекс робіт: ремонтували як сам шляхопровід, так і станцію.

З моменту будівництва у 1977 році Індустріальний шляхопровід капітально не ремонтувався. Роботи тут розпочали в березні цього року. Повністю замінили аварійні елементи конструкції мосту, влаштували сучасну гідроізоляцію, заасфальтували дорожнє полотно, облаштували тротуари, встановили нову огорожу.

«Капітально відремонтували і приміщення станції «Індустріальна», замінили всі комунікації. Встановили сучасні навігаційні схеми. Відновили сходи до станції, які тепер відповідають і потребам маломобільних груп населення. До станції також підвели пандус, який має підсвітку та поручні. Найближчим часом на сходах змонтують підйомники для людей з інвалідністю. На вході встановили автомати для поповнення електронних квитків «Київ цифровий». На платформах також повністю відремонтували навіси, замінили плитку, додали тактильну плитку, встановили лави. Підкреслю, що навіть в умовах економічної кризи, ми знаходимо можливості оновлювати і розвивати транспортну інфраструктуру міста», – сказав Кличко.

Нагадаємо, Київ підписав кредитну угоду на 100 млн євро між столицею та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), що дозволить місту отримати кошти на оновлення тролейбусного парку та вагонного парку метрополітену.