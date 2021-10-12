Виставка «Світ Велетнів» відкриває двері для пільговиків

Громадяни пільгових категорій зможуть безкоштовно відвідати захід

У середу, 13 жовтня, тематичний парк Світ Велетнів, який проходить у Голосіївському парку, відкриє двері для соціально незахищених категорій населення (інвалідів, дітей, які залишилися без опіки батьків, для підопічних благодійних фондів та організацій).

Відвідувачі зможуть побачити понад 30 фігур-аніматроніків, які розмовляють голосами відомих українців (прототипами героїв стали Віталій Кличко, Павло Зібров, Володимир Горянський, Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Дмитро Ступка, Аліна Паш, LAUD, Анатолій Анатоліч, Михайло Заливако, Андрій Немодрук, Сніжана Єгорова та Андрій Джеджула):

«Кожен наш івент ми отримуємо багато звернень від благодійних організацій із проханням надати можливість їх підопічним безкоштовно відвідати захід. І щоразу, розуміючи, як багато емоцій приносять їм такі івенти, ми робимо соціальні дні для громадян пільгових категорій. Впевнений, що «Світ Велетнів» нікого не залишить байдужим», – каже організатор виставки, засновник компанії World of impressions Денис Погорєлко.

Крім основних композицій, в парку представлена тематична анімація, мерчі, сувенірна продукція та зона фуд-кортів для дорослих і дітей.

Коли відбудеться акція: 13 жовтня з 10:00 до 20:00

Адреса: парк Голосіївський (біля ресторану «кухня Поллі»)

Вхід для вищезазначених категорій та їх супроводжуючих безкоштовний при наявності посвідчення.