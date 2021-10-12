  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Виставка «Світ Велетнів» відкриває двері для пільговиків

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Виставка &laquo;Світ Велетнів&raquo; відкрилась у Голосіївському парку у вересні - Виставка «Світ Велетнів» відкриває двері для пільговиків
    Виставка «Світ Велетнів» відкрилась у Голосіївському парку у вересні
    Фото надане організаторами івенту

    Громадяни пільгових категорій зможуть безкоштовно відвідати захід

    У середу, 13 жовтня, тематичний парк Світ Велетнів, який проходить у Голосіївському парку, відкриє двері для соціально незахищених категорій населення (інвалідів, дітей, які залишилися без опіки батьків, для підопічних благодійних фондів та організацій).

    Відвідувачі зможуть побачити понад 30 фігур-аніматроніків, які розмовляють голосами відомих українців (прототипами героїв стали Віталій Кличко, Павло Зібров, Володимир Горянський, Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Дмитро Ступка, Аліна Паш, LAUD, Анатолій Анатоліч, Михайло Заливако, Андрій Немодрук, Сніжана Єгорова та Андрій Джеджула):

    «Кожен наш івент ми отримуємо багато звернень від благодійних організацій із проханням надати можливість їх підопічним безкоштовно відвідати захід. І щоразу, розуміючи, як багато емоцій приносять їм такі івенти, ми робимо соціальні дні для громадян пільгових категорій. Впевнений, що «Світ Велетнів» нікого не залишить байдужим», – каже організатор виставки, засновник компанії World of impressions Денис Погорєлко.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Виставка «Світ Велетнів» відкриває двері для пільговиків
    Виставка «Світ Велетнів» відкриває двері для пільговиків

    Крім основних композицій, в парку представлена тематична анімація, мерчі, сувенірна продукція та зона фуд-кортів для дорослих і дітей.

    4_131

    Коли відбудеться акція: 13 жовтня з 10:00 до 20:00

    Адреса: парк Голосіївський (біля ресторану «кухня Поллі»)

    Вхід для вищезазначених категорій та їх супроводжуючих безкоштовний при наявності посвідчення.

    Теги: Київ акція виставка парк пільги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Виставка «Світ Велетнів» відкриває двері для пільговиків