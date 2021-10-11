У столиці відбудеться міжнародний фестиваль мистецтв «Київський розпис»

Виставка «Київський розпис» триватиме з 14 до 17 жовтня

14 жовтня о 10:00 в фойє культурно-мистецького комплексу «Співоче поле» відбудеться урочисте відкриття Міжнародного фестивалю мистецтв «Київський розпис». Його організатор – Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень за підтримки Департаменту культури України. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

На виставці «Київський розпис», яка триватиме з 14 до 17 жовтня, будуть представлені виставки художників та майстрів декоративно-прикладного мистецтва, традиційних предметів побуту. Зокрема, роботи народних майстринь і мисткинь: Людмили Вітковської, Світлани Сігіди, Ольги Машевської, Ангеліни Пан, Наталії Бойко, Наталії Рогозіної, Марії Семиног, Олени Коломієць.

Родзинкою експозиції стануть роботи, які нещодавно були передані Центру картинною галереєю імені Григорія Синиці Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського».

Також будуть представлені роботи 70–90-х років ХХ століття дитячої експериментальної студії народного розпису «Оранта», де використовувалася спеціальна методика пробудження художньої етно-генетичної пам’яті людини, що розроблена мистецтвознавцем Григорієм Мєстєчкіним – сподвижником відомого українського художника Григорія Синиці.

14 жовтня з 12:00 до Дня захисників і захисниць України, Покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва на святковій сцені Співочого поля пройде концертна програма.

Протягом фестивалю його учасники та гості на майданчику амфітеатру зможуть долучитися до створення демонстраційного панно «Київські розписи». Окрім цього, проходитимуть концерти, воркшопи, презентації, майстер-класи, конкурси тощо. Майстри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва проводитимуть майстер-класи з виготовлення листівок, сувенірів та подарунків.

17 жовтня з 13:00 у фойє комплексу «Співоче поле» відбудеться фінісаж фестивалю з концертною програмою та нагородженнями.

Місце проведення: вулиця Лаврська, 41, культурно-мистецький комплекс «Співоче поле».

Міжнародний фестиваль мистецтв «Київський розпис» – це унікальний майданчик для відродження, збереження і розвитку національних культурних традицій через виявлення елементів нематеріальної культурної спадщини, підтримки культурного розмаїття, створення культурного продукту, поширення його в часі та просторі із застосуванням різних засобів та методів. Фестиваль стане унікальним комунікативним каналом між митцями, виробниками, науковцями, зацікавленими сторонами.