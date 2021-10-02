  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    Закохані єдинороги та Купідони: в Києві відкрилась квіткова виставка для закоханих (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Максимально яскраві інстаграмні локації обов&rsquo;язково сподобаються відвідувачам - Закохані єдинороги та Купідони: в Києві відкрилась квіткова виставка для закоханих (фото)
    Максимально яскраві інстаграмні локації обов’язково сподобаються відвідувачам

    Киян та гостей міста запрошують на виставку хризантем у парку Співоче

    1 жовтня в столичному парку Співоче стартувала тематична виставка хризантем під назвою «Історія кохання». Відвідувачам показали композиції на любовну тематику, створені з понад мільйона бутонів хризантем.

    Цього разу організатори вирішили створити місто кохання: з арками для закоханих, повітряними кулями у формі сердець, весільної каретою та чарівними єдинорогами.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Закохані єдинороги та Купідони: в Києві відкрилась квіткова виставка для закоханих (фото)
    Закохані єдинороги та Купідони: в Києві відкрилась квіткова виставка для закоханих (фото)
    Закохані єдинороги та Купідони: в Києві відкрилась квіткова виставка для закоханих (фото)
    Закохані єдинороги та Купідони: в Києві відкрилась квіткова виставка для закоханих (фото)
    Закохані єдинороги та Купідони: в Києві відкрилась квіткова виставка для закоханих (фото)
    Закохані єдинороги та Купідони: в Києві відкрилась квіткова виставка для закоханих (фото)
    Закохані єдинороги та Купідони: в Києві відкрилась квіткова виставка для закоханих (фото)
    Закохані єдинороги та Купідони: в Києві відкрилась квіткова виставка для закоханих (фото)

    Нагадаємо, виставка триватиме до 31 жовтня.

    Раніше на Співочому полі в Києві відкрилась виставка квітів «У Всесвіті Марії Примаченко», присвячена 30-річчю Незалежності України. Для створення 10 тематичних квіткових полотен було висаджено майже 300 тисяч рослин.

    Читайте також:
    Теги: Київ історія виставка квіти місто
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Закохані єдинороги та Купідони: в Києві відкрилась квіткова виставка для закоханих (фото)