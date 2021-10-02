Закохані єдинороги та Купідони: в Києві відкрилась квіткова виставка для закоханих (фото)

Киян та гостей міста запрошують на виставку хризантем у парку Співоче

1 жовтня в столичному парку Співоче стартувала тематична виставка хризантем під назвою «Історія кохання». Відвідувачам показали композиції на любовну тематику, створені з понад мільйона бутонів хризантем.

Цього разу організатори вирішили створити місто кохання: з арками для закоханих, повітряними кулями у формі сердець, весільної каретою та чарівними єдинорогами.

Нагадаємо, виставка триватиме до 31 жовтня.

Раніше на Співочому полі в Києві відкрилась виставка квітів «У Всесвіті Марії Примаченко», присвячена 30-річчю Незалежності України. Для створення 10 тематичних квіткових полотен було висаджено майже 300 тисяч рослин.

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