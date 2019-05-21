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    Вітер наробив шкоди в Києві: дерево впало на авто і перегородило дорогу (фото, відео)

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    У&nbsp;машини пом'ятий капот і передній бампер - Вітер наробив шкоди в Києві: дерево впало на авто і перегородило дорогу (фото, відео)
    У машини пом'ятий капот і передній бампер
    Фото: Інформатор

    Дерево сильно пошкодило автомобіль

    У вівторок, 21 травня, в Києві на перетині вулиць Крамського і Львівської впало дерево і придавило припаркований автомобіль Skoda Rapid. Крім того, ствол і крона дерева впали поперек вулиці Крамського і зупинили рух машин по проїжджій частині в сторону проспекту Перемоги.

    Інцидент стався близько 8:30. Про це повідомляє Інформатор.

    На місце події прибули співробітники «Київзеленбуду», які повідомили, що, скоріш за все, коренева система дерева не витримала його ваги і сильного вітру.

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    Дерево, що впало, сильно пошкодило передню частину припаркованого автомобіля Skoda Rapid. У машини пом'ятий капот і передній бампер. Людських жертв немає.

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    Вітер наробив шкоди в Києві: дерево впало на авто і перегородило дорогу (фото, відео)
    Вітер наробив шкоди в Києві: дерево впало на авто і перегородило дорогу (фото, відео)
    Вітер наробив шкоди в Києві: дерево впало на авто і перегородило дорогу (фото, відео)
    Вітер наробив шкоди в Києві: дерево впало на авто і перегородило дорогу (фото, відео)
    Вітер наробив шкоди в Києві: дерево впало на авто і перегородило дорогу (фото, відео)
    Вітер наробив шкоди в Києві: дерево впало на авто і перегородило дорогу (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Також на місці працювали співробітники поліції. Вони оформили протокол і взяли свідчення власника пошкодженого автомобіля.

    Після закінчення слідчих дій робочі «Київзеленбуду» розпиляють дерево і звільнять проїзд для автомобілів. Комунальники не можуть сказати, скільки часу займе ліквідація наслідків НП.

    Як повідомлялося, у Києві до кінця доби 21 травня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

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