Вітер наробив шкоди в Києві: дерево впало на авто і перегородило дорогу (фото, відео)



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У машини пом'ятий капот і передній бампер Фото: Інформатор

Дерево сильно пошкодило автомобіль

У вівторок, 21 травня, в Києві на перетині вулиць Крамського і Львівської впало дерево і придавило припаркований автомобіль Skoda Rapid. Крім того, ствол і крона дерева впали поперек вулиці Крамського і зупинили рух машин по проїжджій частині в сторону проспекту Перемоги.

Інцидент стався близько 8:30. Про це повідомляє Інформатор.

На місце події прибули співробітники «Київзеленбуду», які повідомили, що, скоріш за все, коренева система дерева не витримала його ваги і сильного вітру.

Дерево, що впало, сильно пошкодило передню частину припаркованого автомобіля Skoda Rapid. У машини пом'ятий капот і передній бампер. Людських жертв немає.

Також на місці працювали співробітники поліції. Вони оформили протокол і взяли свідчення власника пошкодженого автомобіля.

Після закінчення слідчих дій робочі «Київзеленбуду» розпиляють дерево і звільнять проїзд для автомобілів. Комунальники не можуть сказати, скільки часу займе ліквідація наслідків НП.

Як повідомлялося, у Києві до кінця доби 21 травня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).