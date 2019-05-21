У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки



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У столиці похолодає і очікується дощ

У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби 21 травня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Украгідрометцентрі.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, в Україні 21 травня очікується похолодання через циклон Axel. У Києві у вівторок температура повітря знизиться до +22, +23 градусів, вітер буде поривчастим, є ймовірність дощу з грозою.