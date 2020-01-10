Виявлених на острові Жуків тигрів влаштовано до спецустанов (фото, відео)



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Тигрів транспортували до трьох спецустанов Київської та Харківської областей Фото: Нацполіція

Власнику тигрів загрожує до трьох років обмеження волі

Столичні поліцейські спільно із зоозахисниками за згодою власника транспортували тигрів з острова Жуків до організацій, які спеціалізуються на утриманні диких тварин.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, до Голосіївського управління поліції звернулася киянка із повідомленням про те, що на острові Жуків у неналежних умовах перебувають тигри. Правоохоронці виїхали на виклик, провели огляд місця події й виявили шість тигрів у вольєрах, які не відповідали умовам їх утримання.

Також детективи встановили, що за адресою зареєстрована приватна власність, яка охороняється, але господар там не проживає. Зібрані відомості поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

8 січня у рамках кримінального провадження детективи провели додатковий огляд місця події, під час якого за згодою господаря його представник передав шість тигрів на утримання трьом спецустановам Київської та Харківської областей.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, поліцейські територіального підрозділу, співробітники полку поліції особливого призначення №2 спільно з нарядом патрульної поліції забезпечували безпеку громадян, спеціалістів профільних закладів, які приїхали за тиграми, волонтерів та журналістів.

«Співпраця правоохоронців, зоозахисників та представників організацій, у які поміщені тварини, дали позитивні результати. Також поліцейські Голосіївського управління поліції перевірили та задокументували нові умови утримання тигрів. Згідно з нормами законодавства, тварини перебувають на карантині, під час якого ветеринари встановлять загальний стан здоров’я кожної з них», - повідомив правоохоронець.

Досудове розслідування триває.