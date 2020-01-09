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    Вулицями Києва гуляє лось (фото)

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    Лось ходив засніженими вулицями міста - Вулицями Києва гуляє лось (фото)
    Лось ходив засніженими вулицями міста
    Фото: Типичное Голосеево, Facebook

    Лося вже кілька разів намагалися відловити співробітники зоопарку та Команда порятунку тварин

    У Голосіївському районі Києва, у приватному секторі, мешканці помітили лося, який ішов вулицею.

    Про цей випадок повідомляється на сторінці «Типичное Голосеево» у Facebook.

    «Нічого особливого, просто поблизу проспекту Науки гуляє лось», - йдеться у дописі до фото.

    У коментарях під дописом кияни радять повідомити про виявленого лося Команді порятунку тварин.

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    Раніше кияни вже бачили на вулицях міста лося. На вилов тварини кілька разів торік виїжджали співробітники Київського зоопарку, Команда порятунку тварин і столичні активісти. Проте, їм не вдалося зловити лося.

    Нагадаємо, влітку у Києві в районі житлового масиву Виноградар в озері купалося лосеня. Очевидці встигли зняти купання лосеня на відео. Правда, як тільки тварина помітила людей, відразу ж вибігла з води і сховалася в лісі.

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