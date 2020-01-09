Вулицями Києва гуляє лось (фото)



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Лось ходив засніженими вулицями міста Фото: Типичное Голосеево, Facebook

Лося вже кілька разів намагалися відловити співробітники зоопарку та Команда порятунку тварин

У Голосіївському районі Києва, у приватному секторі, мешканці помітили лося, який ішов вулицею.

Про цей випадок повідомляється на сторінці «Типичное Голосеево» у Facebook.

«Нічого особливого, просто поблизу проспекту Науки гуляє лось», - йдеться у дописі до фото.

У коментарях під дописом кияни радять повідомити про виявленого лося Команді порятунку тварин.

Раніше кияни вже бачили на вулицях міста лося. На вилов тварини кілька разів торік виїжджали співробітники Київського зоопарку, Команда порятунку тварин і столичні активісти. Проте, їм не вдалося зловити лося.

Нагадаємо, влітку у Києві в районі житлового масиву Виноградар в озері купалося лосеня. Очевидці встигли зняти купання лосеня на відео. Правда, як тільки тварина помітила людей, відразу ж вибігла з води і сховалася в лісі.